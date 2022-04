Carta a Pablo Casado

Querido Pablo: Olvidar lo que nos dolió es lo más cerca que vamos a estar de la inmortalidad. Caben muchas vidas en esta vida minúscula. Estamos condenados a las infancias. Al aprendizaje invisible del tacto. Se evapora el daño a menudo, pero debemos estar preparados por si decide quedarse; debemos estar preparados para las oscuras convivencias. Hay penas resistentes, como relámpagos de aceite en la piel. Te tengo por un hombre inteligente. Sé que sabes de lo que hablo. De este camino que emprendes a espaldas del mundo. Las mudanzas. Cambiar de canal. Renovar los pijamas. Yo mido el interés de mis interlocutores no por sus palabras, sino por sus silencios. Aprendo más de una persona por lo que está callando que por lo que está diciendo. El mejor libro de una librería es el que los clientes que ojean los estantes cargan por dentro. No sé si en la política es así, nunca estuve, pero admiro a la gente que arrastra su vacío como un niño su mochila a la salida del colegio.

Sé que has vuelto a fumar. Sé que hay mañanas en las que te preguntas qué pasó, cómo pasó; quiénes reían mis bromas con los nudillos apretados bajo la mesa. El tiempo es una hormiga, un monstruo imperceptible, una mandíbula obstinada. Pero avanzamos, desmemoriados y prístinos, hacia el fin de nuestros días. Hay que agradecer a nuestro recuerdo su liviandad. Yo también tuve grandes amigos. De aquellas noches con ellos, de aquellas confidencias, de aquellos insobornables abrazos, ya sólo queda una coreografía de pavesas. Una danza diminuta y luminosa. De aquel incendio recortado por el alba que fuimos. De aquellas guirnaldas. Borrachos de nosotros mismos. Con el amor en todas partes. Quién no ha sido príncipe, alguna vez, de un vastísimo territorio en llamas. Nacemos con una pregunta en los labios que sólo en la muerte, acompañando plácidamente a nuestra última exhalación, contestaremos. ¿Merecerá la pena esta aventura de luz?

Hoy que tu partido celebra, con ilusión serena, tu adiós, me acuerdo de ti, Pablo. Hay personas así, como yo, que jamás reparan en quien levanta el trofeo. Que se fijan, para mí es algo inevitable, en el portero batido, en el aficionado que se tapa el rostro con la camiseta, en el futbolista impoluto que mira sin mirar desde el banquillo. Desconfío del confeti, como desconfío de la gente que bebe champán en público. También ellos se equivocarán. También parecerán más torpes de lo que son en realidad. También se despertarán en mitad de la madrugada. Los dígitos rojos del reloj. La luz afilada entrando por la persiana, como dedos de bruja, acariciando los blancos muebles de su dormitorio. Somos lo que no pudimos ser. No es un fracaso esto, Pablo, es sólo un regalo. Un regalo que no te apetece abrir. Un regalo que la vida ha puesto en tus manos por compromiso. Mal envuelto, comprado con prisa, como si el amor fuera un periódico de ayer orillado en el escritorio. Pero un regalo, al fin y al cabo. ¿Y cuál es la esencia de un presente? La curiosidad. Los regalos no son nada, sólo albergues de misterio. El regalo no es la moto, es el camino que emprenderás con ella. No es la guitarra, sino las canciones que brotarán de sus arpegios. No es el anillo, sino la invocación, al mirarlo, del amor que lo puso en tu dedo. Tu regalo es el secreto de tu mañana. Los días azules y laciales. Los nervios de las primeras veces. Reencontrarte con tu cansancio al afeitarte. Correr temprano. Llevar churros a casa. Dejar de pensar un rato. Que ningún asesor te diga con términos anglosajones lo que ya te decía tu madre cuando volvías de los Maristas.

Hoy que los aplausos son para otro, me acuerdo de ti, Pablo. Porque los aplausos son como pajarillos asustados, que solo se posan por hambre. Hiciste lo que debías. Luchaste y perdiste. Escuchaste poco. Soñaste demasiado. Pero no vengo aquí a recordarte el oprobio. En Sevilla están repartiéndose el partido. Tú ya pasaste por esto. Las llamadas, los desaires, la ilusión mezclada con miedo. El tuétano. El blando desfile de los que te odiaron. La mano reconfortante de los que siempre creyeron en ti. Ya no es tu negociado. Ahora estás en otras cosas, no sé en qué, ojalá pasando la barredora. Aliviando el verdor de tu piscina. Esperando el verano como un adolescente en flor. Todo pasa. Todo cae. Quisimos lo que cae. Quisimos la madurez suicida del fruto. Quisimos llegar pronto a cualquier sitio, pero la vida nos guiñó con sus larguísimas pestañas.

Hoy que Feijoo se mira en el espejo del baño y ve a un futuro presidente de España, yo pienso en ti, Pablo Casado; porque ese reflejo un día fue tuyo. Mañana será de otro. Ayer ya uno ni se acuerda. Es el encanto de la existencia, su transitoriedad. La inmortalidad es un deseo vulgar. Siempre me resultó más elegante la fragilidad, este suavísimo terror hacia la nada que siempre viene. Te recuerdo lo que escribió Pedro Salinas: «Sigo escombro adelante, solo, solo.». Y desde aquí te deseo la desordenada suerte de los años y el desnudo tesoro de la aurora.

*Escritor