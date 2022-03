Incultos históricos

Este nuevo atila de las estepas ha querido ignorar un siglo de historia. Y se ha metido a invadir otro país, como si Europa estuviese a principios del siglo XX. El inculto ha pretendido soslayar los locos años veinte, el crac del 29, los movimientos de liberación de la mujer, dos guerras mundiales, los campos de concentración, los deportados, dos bombas atómicas, el juicio de Nuremberg, la fundación de la ONU, la Unesco, la OTAN, los movimientos de liberación de tantos países, el Telón de Acero, Chaplin, 'Luces de la ciudad', 'Tiempos modernos', 'El gran dictador', los mensajes de Gandi, Luther King, Nelson Mandela, Teresa de Calcuta, san Juan XXIII, san Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II, el movimiento jipi, la guerra de Vietnam, la televisión, la llegada del hombre a la luna, Elvis Presley, John Wayne, los Beatles, los Rollins Stone, John Lennon, 'Imagine', 'El Señor de los Anillos', 'La guerra de las galaxias', 'El padrino', 'Rebelión en la granja', el ordenador, las redes sociales, la caída del muro de Berlín, el tribunal de la Haya, la Aldea Global, el desastre político, social, económico y hasta ecologista del comunismo, Hollywood, 'Esplendor en la hierba', 'Adivina quién viene esta noche', la caída de las dictaduras sudamericanas, la muerte de tantos dictadores, 'El lobo estepario', 'El tambor de hojalata', 'Esperando a Godot', el existencialismo, el surrealismo, 'Cien años de soledad', la minifalda, el biquini, el tango, el rock and roll, el twist, el jazz, Lola Flores, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Fred Aster, 'Only you', 'Psicosis', 'Los pájaros', 'Un Dos Tres', 'Desayuno con diamantes', 'Rebelde sin causa', la liberación de los países sometidos al Pacto de Varsovia, el final de los terrorismos europeos, el atentado contra las Torres Gemelas, Irán, Irak, Afganistán... ¿Sigo? Necesitaría muchos artículos de periódico y no acabaría con todo lo que nos han traído de libertad y humanidad, de sufrimiento y reflexión, estos últimos cien años. En el viejo desván de mi memoria se han ido iluminando y apagando tantos recuerdos de días perdidos para siempre. ¡Y llevamos tantos ese desván! El que persistan estos retrasados como este atila es normal en planes de enseñanza como los que venimos sufriendo en esta España nuestra desde hace cuarenta años, sin ir más lejos.

* Escritor