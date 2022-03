Cuando todo pase

La mala racha dura ya demasiado. Y lo que es mucho peor, todo indica que está muy lejos de enmendarse. La sucesión de calamidades que se nos han venido encima en los dos últimos años -a nosotros y al resto del mundo, nunca tan globalizado como en estos tiempos aciagos- ha zarandeado de tal modo nuestras vidas que nadie saldrá indemne del trance. Parece como si, en un juego macabro, los acontecimientos se engarzaran unos con otros en una concatenación nefasta que suma un mal nuevo a otro aún existente, más y más llamas a antiguos fuegos sin extinguir. Y habría que estar hecho de una pasta muy especial para aguantarlo.

No nos habíamos repuesto de los rigores de la larga crisis bancaria, que tantos empleos e ilusiones se llevó por delante aunque ya parece que se nos haya olvidado, cuando a mediados de marzo de 2020 la humanidad se encerró en sí misma mientras el covid-19 iba matándola sin remedio. De golpe la vida dio un frenazo en seco. Vino el aislamiento deshumanizado de los más débiles, ancianos y enfermos inmunodeficientes; y ha habido que soportar un sufrimiento indecible y seis oleadas de contagios que las vacunas no han podido evitar, aunque sí aliviar los efectos de una pandemia que vuelve a rebrotar con fuerza en China, donde todo comenzó, lo que podría significar que se inicia la séptima ola. Pero ya no se habla de ello y no por oscurantismo ni porque la crisis sanitaria se crea superada -bueno, algunos sí lo creen y se comportan con absoluta irresponsabilidad-. Es porque desde finales de febrero se ha abierto un frente mucho más cruel y candente, el de la guerra de Ucrania. Un conflicto que involucra a toda Europa y tiene al continente en un sinvivir ante la masacre perpetrada por Rusia, a la que asistimos impotentes en directo. Son secuencias que quitan el sueño y acrecientan la urgencia por rescatar del infierno cercano a cuantas víctimas sea posible en un impulso solidario sin precedentes -la única luz en mitad de la negrura, junto al refuerzo de las instituciones europeas-, mientras se agranda el temor ante lo que pueda hacer un Putin acorralado que decida morir matando.

Y en esas estábamos, capeando las consecuencias económicas de la guerra, que han multiplicado unos costes energéticos ya de por sí subidos, cuando en España los transportistas -y los agricultores, y los pescadores y un montón de colectivos profesionales- dicen basta a una situación que les asfixia y colapsan el país entero. Fábricas que empezaban a levantar cabeza paradas por falta de suministros; anaqueles de los supermercados arrasados -primero por la paranoia y luego por el desabastecimiento real-; y la hostelería, primera damnificada por el virus, alertando ahora de que en cualquier momento puede quedarse sin cerveza, horror. Entonces va el presidente del Gobierno y, cambiando la postura histórica de España, se pone al lado de Marruecos en la cuestión del Sáhara y abre una seria batalla diplomática por el sur con Argelia, suministradora de gas, y el Frente Polisario. Y, entremedias, la isla de La Palma sepultada por un volcán y una lluvia naranja que ha puesto todo perdido de polvo del desierto.

Ante semejante panorama, lo raro hubiera sido irse de rositas. Se resienten por supuesto los bolsillos, pero también cuerpos y ánimos. Los expertos alertan de que, junto a la ansiedad y la depresión, se disparan enfermedades mentales como los trastornos de personalidad, sobre todo entre los jóvenes, lo que afecta a la vida laboral y los estigmatiza, mientras se entregan más precozmente que nunca a válvulas de escape como drogas y sexo. No sabemos que falta aún por llegar, pero habrá que hacerse resistentes para cuando todo pase.