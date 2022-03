Derecho a nacer diverso

El pasado lunes celebrábamos el Día del Síndrome Down y en apenas unos días, concretamente el próximo 2 de abril, celebraremos el día de concienciación del TEA (Trastorno del Espectro Autista). Ambas celebraciones tendrán su simbología de cara a la población en general a fin de hacerse visibles, solicitar el apoyo público y privado para conseguir integrar en la sociedad a quienes nacieron con dichas «peculiaridades» cromosómicas o neurobiológicas.

Los trisómicos 21 nos invitaron a lucir calcetines coloridos y dispares porque así son ellos respecto a los demás: iguales, llenos de color y siempre dispuestos a derrochar cariño. Los TEA nos invitarán a vestir todo de azul porque es el color que les define. Son como el mar, calmados con momentos de fuerte oleaje. Dicen que ese color pone igualmente de manifiesto las maravillosas sorpresas que el mundo autista esconde en sus profundidades. Su símbolo, una pieza de puzzle, porque necesitan que el resto de piezas les procuremos encaje social.

Llegados aquí, alcanzado este punto solidario, empático y ‘superguay’, solicito permiso al lector para hacerle unas preguntas. Imagino que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que estas personas con sus diversidades, diagnosticadas antes o después de nacer, tienen todo el derecho a vivir. Si en cualquier caso, integrados socialmente, son un aporte humano a la sociedad de valor incalculable, no me discutirán que tanto ustedes como yo suponemos un coste económico para la sanidad mayor que ellos en el momento que alcanzamos la edad «de las cervicales al coxis no hay hueso que no se enganche».

Si el 21 de marzo pasado colgamos en las redes sociales calcetines disparejos solidarios en apoyo a los down y el 2 de abril pondremos en nuestros perfiles el azul de los teas, vamos a demostrar que no es mero postureo para conseguir likes, y cualquier día, no tengamos inconveniente en manifestar nuestro apoyo incondicional al derecho a vivir de todos los niños, down, teas y cualquier otra diversidad que les caracterice. Y cuando digo niños, digo los que están por nacer, los llamados «nasciturus». Aunque sólo son titulares de derechos y obligaciones a partir del nacimiento, dice la ley que se consideran como nacidos para todos los efectos que le sean favorables. ¿Habrá efecto más favorable que permitirles nacer?

*Abogada laboralista