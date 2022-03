¡Aucorsa, Aucorsa!

Hago un alto en la vorágine, virus, guerras, huelgas, fronteras: tengo mi propia vorágine nuestra de cada día. Rezo al salir de casa, a ver si con esto de la Cuaresma se me concede la gracia de que hoy, en mi primera aventura del día, no tenga la mala suerte de caer en el volante de otro kamikaze conductor de autobús. Será que voy para viejo y ya me espanta la velocidad. Pero les aseguro que es humillante ser llevado (aquí sí que viene bien la voz pasiva) por este señor que se cree que el autobús es suyo (los servicios públicos no son de nadie) y nos transporta como si tuviese la urgencia de ir al baño, como si tuviese que llegar a algún tren que se le va para siempre. Acelerones, parones, empujones, tirones y todo lo que al tocado en suerte le salga de sus... ones. De verdad que es lo más humillante el no poderse bajar del autobús, sino sólo poder rezar y encomendarse a san Rafael, a san Acisclo, santa Victoria, la Virgen de los Dolores, el Cristo de los Faroles, todas las reliquias de todos los santos y santas mártires de Córdoba, y a todos los santos, santas, ángeles y arcángeles, para ver el milagro de llegar sano a la próxima parada y bajarme del autobús, que pago con mi billete, que pago con mis impuestos, que pago con mi paciencia, y seguir el trayecto a pie, que pago con esta cara de pringado que se me pone cuando le ruego al kamikace por favor, y ni me mira, y acelera, y se salta otro semáforo en rojo, y le pita al que va delante, y se pasa de carril porque su trasto es el grande, y acelera, y frena cuando le faltan diez metros para llegar a la parada, y sale del semáforo como en un circuito de carreras. El anecdotario es interminable, porque los pobres como yo sólo podemos coger el transporte público, que es de nadie. Esa mujer que comenta: «Me he quedado con la cara del conductor; cuando otra vez lo vea, me espero al siguiente». Esa mujer que se cae en un frenazo... A veces, me da por pensar que tanta energía para tanta angustia veloz quizás se deba a estimulantes o a alicientes en el rendimiento del trabajo. Pero por otro lado me cantan los aedos: «¡Ay, Aucorsa, Aucorsa!, ¿a qué destino corres?, ¿a qué Ítaca anhelas regresar?, ¿a qué sueño?; ¿cuánto hará que tu Agamenón no se ha subido en este carro ante las murallas de Troya?».

*Escritor