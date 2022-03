Puede que sean las ganas de disfrutar de una Semana Santa de Córdoba plena tras dos años sin procesiones o porque tengo ya las cofradías reverberando en la mente para todo, tanto que incluso cuando me hablan de política soy capaz de analizar la situación solo con los nombres de las hermandades de la ciudad.

Por ejemplo, al PP, a priori y tras éxitos como haber liderado el proyecto de base logística del Ejército, y con el partido a nivel nacional pletórico, lo veo caminando hacia un Sábado de Gloria. Las encuestas le pronostican también resultados propios de ‘La Estrella’. Y mucho más el propio Feijó, para el que se le prepara una borriquita en el próximo XX Congreso Nacional en su ‘Entrada Triunfal’, con ‘La Paz’ entre los suyos y la ‘Pasión’ del líder que pudo ser, no quiso y ahora sí quiere. Es la hora de ‘El Rescatado’. Eso sí, si Ayuso muestra cierta ‘Piedad’ y le deja trabajar, que ya saben que cuenta con la ‘Gracia’ del electorado aunque no siempre la líder madrileña está con el cuerpo católico con los suyos. Cosas de la política que no debe olvidar Feijó, que un día te reciben con palmas en Jerusalén... y te crucifican a media semana. En todo caso, las perspectivas del PP son magníficas siempre que antes de las elecciones no se traben con ‘La Sentencia’ de algún caso pendiente, otro registro en su sede o algún ‘Prendimiento’ por «alguna cosa pasada», como dijo Rajoy.

El PSOE, por su parte, entre lidiar con la pandemia, un volcán, dos crisis, una guerra internacional y otras estaciones de un ‘Víacrucis’, aún puede dejar ‘Las Penas’ de este ‘Calvario’ si se cumplen los datos del CIS. Así, a Pedro Sánchez, varias veces ‘Resucitado’ en política, le toca confiar en el ‘Buen Suceso’ y ‘La Merced’ de los votantes para que se le reconozca el trabajo, y si no, recibir el voto por ‘Misericordia’ y hasta por la ‘Santa Faz’. A nivel local, al PSOE también le inspira ‘La Esperanza’.

Respecto a Vox, que ya toca pelo en gobiernos institucionales (de instituciones que por cierto quiere eliminar, como las Cortes de Castilla-León), ha dejado de ir únicamente con ‘La Soledad’. Queda por ver qué otro tipo de hermandad tiene en mente y su acompañamiento musical, que en principio Vox quiere marchas muy determinadas, aunque no se cortaría en obligar a todos a procesionar en silencio. Dicen las encuestas que es otro partido al que le va últimamente más las hermandades de gloria que las de penitencia.

IU y Podemos, por separado en Córdoba pero unidas a nivel nacional, les perjudica que al procesionar sigan itinerarios dispersos. Y claro, todo se llena de nazarenos en calles distintas y a veces no se sabe por dónde va el paso. Para ellos, el CIS habla de ‘El Descendimiento’. En este sector político se ha ido tantas veces entre ‘Las Angustias’ y ‘El Caído’ que... Bueno, lo mismo le funciona a Yolanda Díaz cierta estrategia de ‘La Conversión’.

Y en el caso de Ciudadanos... no quiero ser cruel, pero se está ganado a pulso quedarse con las hermandades del Viernes Santo. De la ‘Buena Muerte’ a ‘El Santo Entierro’ pasando por ‘Los Dolores’ y ‘La Expiración’. Aunque insisto, recurramos a ‘La Caridad’ para no seguir haciendo ‘Sangre’ en estas ‘Ánimas’ en mitad de ‘La Agonía’.

Ya digo que, aunque la política está en todo (en su faceta de hecho humano y social), afortunadamente las hermandades nada tienen que ver, a priori, con una situación concreta de las asociaciones políticas, por mucho que tantas veces los partidos olviden la necesidad de advocaciones como Humildad y Paciencia, Clemencia y ‘Amor’ en su ‘Presentación al Pueblo’. Y disculpen tanto juego de palabras con las hermandades de Córdoba, que ya digo que solo es fruto de lo interiorizadas que las tengo en mis pensamientos por estas fechas. Para ello les pido ‘El Perdón’.