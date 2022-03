Las comparaciones son odiosas porque la verdad duele. Y aunque hablar de la guerra de Ucrania para otra cosa que no sea lamentar se podría tachar de oportunismo y frivolidad, no tengo más remedio que echar mano de tan ilustrativo ejemplo. Y bien que me gustaría que el independentismo catalán tomara buena nota a de la ruina de Ucrania porque debería avergonzarse del proceso independentista, ya que semejante juego político caprichoso pudo terminar en tragedia y no por alcanzar la libertad de la gente sino por culpa del ansia de políticos contradictorios a los que por motivos - que no razones- de protagonismo y fanatismo, no les convenía analizar con objetividad la bella y cómoda realidad política catalana porque ello iba en contra de que fuesen erigidos como paladines sociales de una causa tan equivocada como ambiciosa. Y digo ambiciosa porque el independentismo catalán no tiene raíz patriótica sino económica. ¡Qué vergüenza! Y ahora, comparemos: un pueblo, el ucraniano, que lleva treinta años independiente de la antigua URSS, que fue llamada en su tiempo con mucha razón «el imperio del mal» porque a cambio de una vida súper austera que rozaba la esclavitud de toda la población -mientras la élite del partido único vivía como jeques- se restringía totalmente la libertad del individuo. Pues bien, la Unión Soviética cae ante el hartazgo del pueblo y así surgen países independientes, entre ellos Ucrania, que aspiran a un modelo occidental. Pero de pronto surge un dictador bajo apariencia democrática, oriundo del régimen soviético, que quiere impedir que Ucrania vire hacia la democracia. Pero los ucranianos prefieren la muerte a perder la libertad. El resultado ya lo sabemos: el país está siendo destruido, pero a Ucrania le rebosa la dignidad. Ahora vamos al caso catalán: una democracia que surge de una dictadura, pero donde, a diferencia de Rusia, la democracia se consolida como modelo occidental desarrollando un sistema autonómico tan aventajado que incluso permite privilegios casi inconstitucionales a Cataluña. Aun así, la ambición política egocéntrica e insolidaria consigue celebrar un referéndum ilegal que a diferencia de la revolución del Euromadiam ucraniano, donde hubo cientos de muertos por las fuerzas del orden, la policía española pretende impedir una ilegalidad colectiva a través del ejercicio de la presencia pasiva ordenada desde las instituciones centrales; el resultado fue la evidencia de la ruptura social y la total humillación de la policía por parte del envalentonado independentismo. Pero aquello probó que el estado español no tiene nada de opresor. Por eso digo que Ucrania es la tragedia y Cataluña es la comedia. Así que aprendamos y no seamos fuentes del absurdo, que el mundo nos mira triste y sobre todo los inmigrantes españoles. Y demos gracias a Dios y a la democracia por lo bien que estamos.

*Abogado