Dicen los tratados médicos que un psicópata es alguien con disfunción afectiva, insensible, sin empatía y remordimientos, y con un gran componente de narcisismo y egocentrismo, siendo mentirosos, manipuladores y carentes de sentimientos de culpa. Algo muy alejado de la imagen que da el cine y el imaginario colectivo, que los identifica psicópata con criminales despiadados; pueden coincidir ambas concepciones, pero las estadísticas dicen que es raro. Se habla mucho de Pedro Sánchez como de un caso de psicópata claro, y, desde luego, su comportamiento habitual lo confirma, y no vamos a repetir sus muestras patentes de narcisismo, mentiras continuas y falta de criterio propio, siempre yendo a su conveniencia. Bien, pues eso mismo es lo que le ha podido llevar este fin de semana a revertir como un calcetín la relación de España con Marruecos, el Sáhara y Argelia. Fueron los alemanes quienes acuñaron el término de Realpolitik como modelo de política de los hechos, del pragmatismo y la conveniencia, alejada de los sentimientos, las emociones y la justicia en política. Política realista, o sea. Y esa política realista no puede ser llevada a cabo sino por un político de tintes psicopáticos, y, la verdad, a España, en esta ocasión, puede que le sea lo más conveniente. Dejémonos de mandangas, los saharauis hace décadas que fueron abandonados por todos, la postura de la ONU es incluso cómica con sus periódicas visitas al territorio, y España tiene un problemón con las oleadas de inmigrantes que Marruecos nos envía cuando el rey del sur se cabrea. Como España también desde hace décadas renunció a poner pies en pared en cualquier asunto que le afecte viniendo del sur y no hace nada más que pagar el chantaje para mantener contento al sátrapa un rato, quizás esta adopción de la Realpolitik sea la más adecuada para este país acomplejado de sucesivos gobiernos acomplejados. ¿El gas de Argelia? Bueno, Alá proveerá, no puede uno elegir entre susto o muerte cuando no sabe cuál es cuál. Ojalá la contrapartida al reconocimiento del derecho marroquí al Sáhara lleve como contrapartida el respeto a los derechos humanos. Pero lo dudo.

*Escritor @ADiazVillasenor