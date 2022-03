Llevo tiempo pensando qué pasaría si, por ejemplo, no existiera la confección y tuviéramos que acudir para una urgencia a una modista y tras cientos de llamadas una voz nos dijera: «Pida cita». ¿Cita para hacerme una falda? Otras ciento de llamadas, y al fin consigo la cita para pasado un mes o dos. Por fin aterrizo en la cita y la modista, muy desahogada de trabajo me dice que la falda, el traje o lo que sea me lo haga yo. Y me suelta veinte hojas de instrucciones. No, no es un cuento, es la realidad de lo que está pasando oficina por oficina por dónde tengamos que gestionar algo y que tras un lago proceso de llamadas y citas en esperas nos remiten a algo que desconocemos porque no ha habido tiempo de aprender: todo telemáticamente con registro, clave, etc, etc. ¿Y por más que leemos las instrucciones, no hay por dónde meterle mano al «traje» que, con urgencia, precisamos? ¿Y esto es progreso? No, miren ustedes, señores que tales cosas permiten, habría que haber empezado por facilitar a esta sociedad de mayores, sobre todo, los cabreos y sinsabores con los que tropiezan a cada paso. No es poco lo que tienen que soportar con sus goteras, soledad, etcétera para que los mandemos a la escuela y que les enseñen a pedir una cita. Es tremendo lo que está pasando y aquí nadie pone remedio. Como Jesús cuando látigo en mano echó a los mercaderes del templo, habría entrar en las oficinas todas, abrir ventanillas, dar explicaciones y hasta cumplimentar documentos como he visto ya tantas veces a mi padre, director de Banesto, ayudando y facilitando. La vida -dice Alexis Carrel, médico y biólogo francés- no consiste en comprender, sino en amar, ayudar a los demás y trabajar. Comprensión, ayuda y trabajo, cero. Muchos papeles, mucho tiempo y ¡arréglatelas como puedas! Cosas de la pandemia. ¡Menudo achaque! ¿Y solo hay inspectores para las escuelas? ¿Qué hacen los de Trabajo con sus grandes sueldos? ¡Qué pena de ciudadanos, víctimas de todo!.

*Maestra y escritora