En 1984 la Unesco declaró a la Mezquita cordobesa Patrimonio de la Humanidad. Enunciación que, años después, fue ampliada a todo el casco histórico de la ciudad. Desde el año 2012, la Fiesta de los Patios de Córdoba es, en el catálogo del organismo internacional que otorga los reconocimientos, Patrimonio Inmaterial. A partir de entonces, los patios han adquirido una valoración ecuménica. Últimamente, en 2018, también obtuvimos, con el conjunto arqueológico de la ciudad califal de Medina Azahara, otro parabién patrimonial de la Unesco.

Ese trébol de cuatro hojas, meritoriamente logrado por la ciudad de la Mezquita y los patios -»Jerusalén del patio y la calleja / si Roma del nivel y la plomada»-, cuenta ya con dos libros totales, irreemplazables, que estudian con minuciosidad y afecto dichas joyas cordobesas, reconocidas como bienes culturales de todo el orbe. El de la Mezquita-Catedral, publicado en 1988, es una obra maestra debida al intenso trabajo del canónigo, recientemente fallecido, Manuel Nieto Cumplido. Desde hace pocas semanas, tenemos otro libro indispensable, exaltador de los valores históricos que conserva Córdoba, sobre la fiesta de los patios. Criatura impresa lograda por Francisco Solano Márquez que refunde y amplía, en páginas y formato, su libro de 2014: Córdoba es patio, titulado igual que un soneto del poeta José de Miguel.

El periodista Solano Márquez, con la precisión que nunca le abandona y que es santo y seña de todo cuanto escribe, ha construido un libro donde se analizan, en todas sus dimensiones, a los populares patios de las antiguas casas de vecinos, salpicados por todos los barrios cordobeses que son objeto del turismo nacional y foráneo, concursos, festivales y enaltecimientos de las más variadas índoles, dada su originalidad florida y floreciente que, cada día, atrae a más visitantes. Todo ello, engalanado con anécdotas significativas, reproducciones de artículos de prensa, historias menudas que perviven en la memoria, la trascripción de textos literarios de diversos autores, antiguos y actuales carteles, noticias estadísticas y un material gráfico de alta calidad debido, primordialmente, a Ricardo, Ladis y Chencho Martínez.

En la extensa publicación -cerca de 500 páginas- están presentes, con calidez de vivencia, la espontánea morfología de cada sitio; la luz que realza los colores; el encanto indefinible, pero próximo al ‘duende’ de García Lorca; los aromas silvestres, primordiales; las innumerables macetas; la flor, blancura pequeña, de los jazmineros trepadores; el pozo que está en la raíz popular de aquellas casas de vecindad cuyos patios, llegado mayo, se transfiguraban en un original pentecostés; el mejor entorno para el rasgueo, pausado y jondo, de una guitarra o el repicar característico de las castañuelas; los doseles tupidos por las buganvilias; la cal; la primavera inconfundible del particular mayo cordobés; los geranios de todos los linajes, también llamados «gitanillas» por su parecido con los trajes de faralaes; la reconvertida lata de tomates, para mejor regar las macetas que escalan las paredes; el nocturno iluminado «a contraluz de luna limonera»; los colores vivísimo de los dompedros que surgen por los intersticios del empedrado… Toda, toda esta letanía de matices se halla recogida en el libro que bendecimos, en el que no falta un reconocimiento laboral a los hombres y mujeres -sobre todo, mujeres- que cuidan con esmero y orgullo el inverosímil acontecer festivo que no admite ni revival ni parecido en otras latitudes urbanas, como tantas veces sucede a las manifestaciones genuinas de la cultura popular. Al libro -un libro tan hermoso como un patio cordobés- se suma un capítulo debido a la pluma del, también periodista, Juan M. Niza, que lleva a cabo un recorrido cartesiano y sentimental, patio a patio, con descripciones de un exacto pormenor.

En definitiva, nos encontramos ante «la obra bien hecha», por la que tanto clamó Eugenio d’Ors en su imperecedero Glosario.

*Escritor