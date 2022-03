Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día del Seminario, jornada eclesial unida a la figura de san José, patrón de la Iglesia universal y de los Seminarios, este año con el lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. En la basílica de san Pedro hay una capilla dedicada a san José. Se encuentra en el transepto sur, y su forma actual se debe a san Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. El artista Achille Funi recibió el encargo de realizar un retablo en mosaico como los demás altares laterales de la basílica, que fue bendecido por Juan XXIII, el 19 de marzo de 1963. El mosaico muestra a san José de pie frente a una cátedra. Sostiene con ternura a Jesús con su brazo derecho, y tiene un largo lirio en flor en la mano izquierda, confirmación de haber sido elegido por Dios como su padre putativo. En el lado opuesto, en el cielo, aparece un ángel mostrando un pergamino con las palabras, «Velarás por mi casa», que indican la misión encomendada a José de proteger a la Iglesia universal, que está simbolizada tanto por la cúpula de san Pedro al fondo, como por la barca de la Iglesia ofrecida al santo por otro ángel de rodillas. A la izquierda, un joven también arrodillado, presenta una rama de olivo, símbolo de la paz. Ayer, contemplábamos la figura de san José, con los hermosos rasgos que traza el papa Francisco, como «hombre justo y esposo de María», como «emigrante perseguido y valiente», como «hombre que sueña», como «hombre de silencio». «El silencio de José no es mutismo; es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad». Y el Papa nos invita a que aprendamos de san José y «cultivemos espacios de silencio, en los que pueda emerger otra Palabra, es decir, Jesús, la Palabra: la del Espíritu Santo que habita en nosotros y que lleva a Jesús». El Seminario y los seminaristas tienen como patrón a san José, padre oficial de Jesús, preparado por Dios, y por tanto, su educador, su custodio, en el hogar de la Sagrada Familia. Hace poco, en el Simposio «Para una teología fundamental del sacerdocio», el papa Francisco recordaba las «cuatro cercanías», en las que se desarrolla la vida sacerdotal: Primera, la «cercanía a Dios», «la vida espiritual o interior del sacerdote», su «vida de oración», de donde salen las fuerzas para el ministerio y su fecundidad, la capacidad para no escandalizarse por nada de lo que suceda. El sacerdote no debe refugiarse en el activismo o en otras distracciones, subraya el Papa, sino presentarse en la oración con un corazón contrito y humillado. Segunda, la «cercanía al obispo», obedeciéndole, que significa «aprender a escuchar y recordar que nadie puede pretender ser poseedor de la voluntad de Dios, y que ésta debe ser comprendida solo a través del discernimiento. Esto evita encerrarse en uno mismo y llevar una vida de «solterón» con las correspondientes manías». Tercera, la «cercanía entre presbíteros», fraternidad sacerdotal, que tiene como fundamento a Cristo. «La fraternidad, comenta Francisco, es optar deliberadamente por tratar de ser santos con los demás y no en soledad. Las características de la fraternidad son las del amor, presididas por la paciencia y la capacidad de gozar y sufrir con los otros». Cuarta, la «cercanía al pueblo de Dios» o «pasión del pastor». El Papa afirma que «la misión sacerdotal implica a la vez «pasión por Jesús y pasión por su pueblo», en medio de las dificultades, de las heridas, de la «orfandad» que abunda en nuestra sociedad de «redes». No como funcionarios sino como pastores valientes, cercanos y contemplativos para poder «anunciar sobre las llagas del mundo la fuerza operativa de la Resurrección». El Seminario y los seminaristas nos piden hoy nuestra oración por ellos y nuestra limosna generosa, a la par que colocamos en nuestros labios estas palabras: «Danos, Señor, sacerdotes santos, a la medida de tu corazón; sacerdotes que estén en el mundo, enjugando lágrimas y curando heridas, sin ser del mundo; sacerdotes sencillos y cercanos, «ministros de la escucha atenta», sembradores de tu Palabra y testigos de tu amor; sacerdotes que acojan, escuchen, dialoguen, comprendan y enriquezcan con los dones de Dios».

** Sacerdote y periodista