Decía Francisco Brines que la vida es un intervalo entre dos nadas. Lo recuerdo estos días, al pensar en la invasión de Ucrania: qué es la paz, entonces, sino un intervalo entre dos guerras. Te pones a pensarlo y es verdad: la belleza es un tiempo entre dos destrucciones. No hace falta centrarse en nuestro diecinueve: basta con mirar en cualquier latitud. La guerra nos acota y nos define, es una explosión de salvajismo que de pronto parece inevitable, nos sacude y nos rompe, para luego dejar nuestros pedazos entre vientos cambiantes. Piensas en Homero, que lo escribió todo antes de tiempo, y es precisamente así: los héroes griegos necesitaban su guerra para seguir viviendo en la posteridad. Sin embargo, luego lees la Ilíada y lo que sientes es el llanto de Príamo por su hijo: cuando Aquiles lo vence en las puertas de Troya y ata su cuerpo inerte, pero todavía cálido, latente, al extremo del carro, y lo arrastra ante todos los troyanos, ante su propio padre que contempla la escena con ese sufrimiento que sólo un rey homérico podría contener dentro de sí. La guerra es ese padre que llora por su hijo, la guerra siempre son los hijos muertos. Porque luego ese padre sale de las murallas sin ser visto, envuelto por la noche, en la penumbra, atraviesa las líneas enemigas y llega hasta la tienda de Aquiles, que se sorprende al ver entrar al rey de Troya. Pero Aquiles también tiene su drama tras la muerte accidental de Patroclo. Una tragedia griega o una tragedia viva, porque nada tenemos más vivo que Grecia caminando la senda de los fuegos pendientes. Príamo, el viejo rey que acaba de perder a su hijo, logra enternecer el corazón del bravo Aquiles cuando le pide que le devuelva el cuerpo de Héctor, para celebrar sus ritos funerarios, honrarlo como un hijo y despedirlo. Cuando Aquiles accede, y Príamo logra llevarse el cuerpo de su hijo de regreso a los muros de Troya, sabemos que en la guerra es posible también la compasión, que entre tanta barbarie es posible también una empatía que nos salve del ardor guerrero.

Para cuidar ese espacio de tiempo entre dos nadas que también es la paz debemos defenderla, pero nunca darla por supuesta. La guerra de Troya duró diez años porque la ciudad tenía una muralla que había que derribar: sin ella, los mirmidones de Aquiles la habrían tomado no en diez años, sino en sólo diez días. No estoy diciendo que tengamos que estar levantando muros continuamente: también entonces las rutas comerciales de occidente pasaban hacia oriente por el estrecho de los Dardanelos, el antiguo Helesponto que unía el mar Egeo con el archipiélago del Mármara. Suenan como nombres que nos parecen casi mitológicos, pero la movilidad y los intercambios mercantiles no se han inventado con la globalización. Sin embargo, también te tienes que poder defender de las agresiones, y sobre todo es importante que los demás adviertan que puedes defenderte.

A todos nos gusta la paz y su intervalo de belleza, pero estoy seguro de que Príamo alguna vez se sentó con su hijo Héctor para explicarle que como príncipe de Troya, pero especialmente como hombre, tenía que defenderse. Uno de los momentos fundacionales en la relación de un padre con su hijo es cuando le explicas precisamente eso: que por poco que le guste, por mucho que rechacemos la violencia, si te pegan, te atacan o te agreden, la única manera de que no vuelvan a hacerlo es ejercer tu derecho a la defensa. Luego están los buenistas que te dicen que no, que te resignes, que es mejor dejarse sacudir porque luego te pueden dar más fuerte. Quienes aconsejan este tipo de lindezas luego suelen esconder su historial, porque han recibido tortas de todos los colores, o bien no han sido agredidos nunca y no conocen el barro de ese arrinconamiento que te pone la vida cuando alguien ha decidido que te puede insultar o puede golpearte impunemente.

Esta semana hemos sabido que ya hay 104 niños asesinados en Ucrania. Pase lo que pase con Ucrania, con la Unión Europea y la OTAN, ocurra lo que ocurra con Putin y la Rusia que también representa, quién les devuelve la vida ahora a esos padres. En esta danza de sangre que es vivir y morir, este espacio de tiempo entre dos nadas, toda la belleza que queramos vivir también la debemos cuidar y proteger. Respeto el pacifismo como opción de conducta, pero no cuando te asaltan en tu casa para matarte a ti y a tu familia. Entonces tu derecho es resistir, que es precisamente lo que está haciendo Ucrania con unas pocas armas, sus padres y sus hijos.

* Escritor