Había yo nacido cuando se inició la II Guerra Mundial, pero lo que significaba me enteré cuatro años más tarde (1943). Fue en la calle Claudio Marcelo. Junto a un kiosco de prensa había un montón de periódicos CÓRDOBA y leí en la portada este titular: «Los aliados desembarcan en Sicilia». Como aún me quedaban en la mente recuerdos luctuosos de nuestra Guerra Civil, sentí miedo ante aquella noticia. Ya estudiando Bachillerato y con la mente más abierta al mundo, recuerdo la Guerra de Corea (1950). Muy pronto se había roto la entente URSS y Estados Unidos para derrotar a Hitler. Aquella Guerra finalizó tres años más tarde y, dividida Corea por el famoso paralelo 38, fue el inicio de la Guerra Fría. El muro que también dividió Europa (1961) consolidó la nueva estructura geopolítica. En el Este, la URSS, con el Pacto de Varsovia; en Occidente, los EE UU, con la Europa de la OTAN. La Guerra Fría se calentó con la peligrosa crisis de los misiles nucleares que la URSS pretendía emplazar en Cuba (1962). En el lejano Oriente, Estados Unidos participaba desde 1955 en la guerra de Vietnam que finalizó veinte años más tarde. Con la caída del Muro (1989) la Guerra Fría inició su decadencia. No tardaría en apagarse. Aquel 31 de diciembre de 1991 cuando la URSS dejó de existir. Putin, entonces agente de la KGB, no asimiló el derrumbe del Imperio Soviético. Ahora, atento a la debilidad de Estados Unidos y a la pasividad de la OTAN, ha invadido Ucrania para así reparar lo que él considera una traición de Gorbachov. Vuelve la Guerra Fría y de nuevo el peligro de una III Guerra Mundial: la apocalipsis.