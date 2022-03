Parece mentira que hayamos tenido que esperar desde 1986, año de la fundación de Pixar, hasta 2021 –y 25 películas películas– para ver la primera, Red, con una mujer al frente en todos sus departamentos (directora, guionista, productora, diseñadora de producción, responsable de animación...). Este hecho dice mucho de los pesados techos de cristal que aún quedan por romper y también de la idiosincrasia de la compañía, cuya plantilla denunciaba hace pocas semanas en una carta la censura de Disney –de la que forma parte desde su adquisición en 2006– a contenidos LGTBI+ en varias de sus películas.

Eso sí, tal paso al frente no podía ser más acertado: derrocha cretividad y despierta carcajadas y lágrimas de emoción sin dejar de abordar en profundidad la complejidad de los sentimientos de una niña, Mei, en plena adolescencia y rompiendo a su paso distintos tabúes, como hablar de la regla sin complejos. Y es que Mei soy yo con 13 años, con cambios de humor que te sobrepasan y con el conflicto interno entre ser la chica pseudoperfecta que esperan y dar rienda suelta a tu fuerza interior, respaldada por tu séquito de amigas. Me consta que no soy la única que se ha sentido identificada, pues la compañía del flexo ha logrado marcar un hito con esta película generacional de aqueñas niñas de los ‘90 que a principios de los dosmiles iniciábamos nuestra adolescencia repletas de dudas y confusión.

De hecho, hubiera agradecido poder transformarme en un panda rojo como le sucede a la protagonista cada vez que mis emociones me superaban para sentirme más fuerte y hacer que mis padres tomaran en serio su gravedad (sí, las niñas de 13 años necesitamos eso). Además, se adentra con profundidad en la complejidad de las relaciones maternofiliales y en las costumbres de las mujeres de la familia y que nos precedieron sin dejar de hacernos reír y emocionarnos a partes iguales. Qué pena que su estreno se haya visto relegado a la plataforma Disney+ por motivos de salud dada la situación de la covid en EEUU, según ha explicado la productora.

Afina tanto que hasta en ella aparece la explosión del pop y de las bandas de chicos al estilo BackStreet Boys y también las revistas de chicas, las carpetas forradas de pegatinas y recortes..., además de la dificultad de las relaciones con los chicos con nuestra edad. Sin duda, Red es la película que necesitaría haber visto entonces para asegurarme de que sí, la adolescencia pasa. Y se sobrevive a ella.