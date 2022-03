Esta luz fugaz de un sol de tierra nos cae sobre los ojos, nos quema el lagrimal el cielo pardo. Estamos hechos a todo y una nube venida del desierto tampoco nos aturde en la sorpresa, pero sí nos afirma en la extrañeza reciente de vivir. Hay que esperarlo todo, hay que enfrentarse a todo. Nuestra normalidad es el asombro convertido en desánimo, pero hay que darle la vuelta a esa tendencia. Nada de desánimo: hay algo secreto que nace con nosotros, que se decanta al borde de unos labios con la voz interior de unas palabras que resuenan despacio dentro de tu silencio. Ahora que se acerca el Día Mundial de la Poesía podríamos advertir que ha tenido algo de poético descubrirnos de pronto en mitad de la calle con la lluvia de arcilla. A mí me ha parecido una metáfora imprevista -como lo son las mejores- de toda esta rareza repentina, que me hace recordar un título de Carmen Martín Gaite: Lo raro es vivir. Lo raro es vivir, sí. Pero también lo hermoso es espontáneo: lo raro es encontrarte al otro lado de un rostro que se mira en el espejo, sosteniendo su smartphone con la carcasa azul, mirándote a los ojos bajo este cielo cárdeno, con su lluvia de barro en los tejados salpicando el cristal de una fotografía que se va desgranando como un eco de siluetas difusas entre los cuerpos líquidos. Entiendo que habrá sido un fastidio para toda la gente que ha tenido que lavar sus coches, adecentar de nuevo las fachadas que se han vuelto bermejas de llovizna, pero me ha gustado ver la imagen del puente romano recibiendo al sol rojo, con su piedra de tiempo que puede resistirse a lo que venga. Había dolor también y había algo de pureza en ese cielo, en la respiración atragantada, en los ojos vidriosos por el polvo: algo que nos llegaba desde su lejanía, que ha sido empujado por los vientos para liberarnos de una inercia y estrenar la mirada de otra forma. Atrévete a sentir: todo cielo rojo es el poema de un deslumbramiento, toda nueva mirada es esplendor.