La escalada imparable de los precios rompiendo cualquier pronóstico, la subida de la bolsa de la compra, el incremento de la inflación anual hasta cotas impensables, el encarecimiento de las energías de todo tipo, en su origen va mucho más allá de la guerra europea en Ucrania, y constituye una noticia relevante con la que nos desayunamos cada mañana.

Creían los profetas del liberalismo que el mercado debía de auto regularse por sí mismo. Que el único papel del Estado era mantener la libertad y la seguridad física y jurídica, como bases para que se garantizara el libre tránsito de mercancías, bienes y servicios en condiciones de equilibrio y competencia, todo al servicio del beneficio y la propiedad privada. Fue Adam Smith, el padre de la economía moderna, quien con la publicación de La Riqueza de las Naciones hizo la propuesta de la llamada «mano invisible», por la que los individuos sirven al interés colectivo guiándose a través del interés personal.

Hoy sabemos y sufrimos en carne propia que esto no es así. Que no basta la auto regulación del mercado para cubrir las necesidades de todos. Y por mucho que la Comisión Europea se empeñe en lo contrario, es necesario intervenir el mercado en ocasiones justificadas para el mantenimiento del bienestar social y del interés general. El ejemplo más evidente es el de las tarifas eléctricas disparatadas que estamos pagando cada día, provocando incluso el cierre de empresas que no pueden sostener ese nivel de gastos. Se preguntarán quién se beneficia de esa sobre facturación que no está justificada tanto por los costes de la producción, aunque sea vea afectada por ello, sino sobre todo por el sistema complejo de elaboración de la factura de la luz. La respuesta es simple. Las grandes compañías eléctricas, con el megavatio oro, están ganando miles de millones de euros a nuestra costa, gracias a unas normas europeas que su lobby ha conseguido implantar en su beneficio, creando un sistema de tarifas que no se corresponde con los costes de producción sino con el valor de la energía más cara de todas las que concurren en la producción eléctrica. Y nos preguntamos también porqué esta aberración no se ha cambiado todavía por quienes pueden hacerlo. Quizás tenga que ver con las puertas giratorias que llevan a muchos políticos a sentarse en los consejos de administración de esas empresas que se están lucrando a nuestra costa. Tal vez, sean ellos «la mano invisible» que no está dispuesta a servir al interés general sino al particular de sus bolsillos. Al final, so pena de rebelión cívica, de huelgas y algaradas, de bonos sociales, se cambiará el sistema cuando la caja esté repleta de beneficios.

Es cierto que el gobierno ya quiso cambiarlo, y se ha embarcado en una cruzada por Europa para lograrlo convenciendo a los socios que se niegan, y ojalá lo consiga. Es lo que conlleva la defensa a ultranza de un capitalismo neoliberal que tiene por norte el llamado «egoísmo definicional» o la insaciable ansiedad de incrementar sin límite las ganancias. No es un tema menor, porque está en juego la pobreza energética, el cierre de empresas y el Estado social que tantas amenazas, entre guerras, populismos y neoliberalismos, está recibiendo, y que tantos sacrificios ha costado y debemos defender entre todos. Los mercados no deben ser el fin, sino la herramienta al servicio de una riqueza compartida y repartida para todos.