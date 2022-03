Te habla la Historia: «Otro demente. Otra demencia. Siento que no me estés haciendo caso, porque yo soy insistente, siglo tras siglo, con el destino que os fraguáis los dementes del poder; porque te he dicho hasta la saciedad lo que te va a ocurrir en ese camino en el que tan confiado andas, con la prepotencia de esa helada sonrisa hierática en tus ojos muertos. Un día, que se divisa ya, la maldad vendrá a ti a cobrarse el préstamo que firmaste con ella para ese poder en el que te crees inmortal. Entonces, toda la riqueza que tengas será lo que ocupa tu vida en un ataúd. El mundo celebrará que por fin has muerto, y ésta será tu soledad, porque tú nunca estarás muerto; a vendavales inmensos llegarán a ti todos los gritos de dolor que tu demencia provoca en tantos niños desde los vientres de sus madres. Te gritarán y gritarán en un terrible viento interminable, que resonará por todo el universo y toda la eternidad. Y tú gritarás cada vez con más desesperación, porque tu grito se estará ahogando bajo tantos millones y millones de gritos, el inmenso clamor de los santos inocentes. Y serás arrasado. Pero cuando llegues más allá de ese sufrimiento, nacerás entonces al verdadero sufrimiento. El primero sólo fue prepararte para éste. Será el sufrimiento de ti para contigo mismo. De este sí que no podrás escapar nunca ni morirte nunca, ni siquiera dormirte un instante. Será el sufrimiento de que, por fin, se te ha despertado la conciencia de los gritos que sembraste. Este dolor te quemará sin llegar nunca a consumirte. Entérate: este dolor es el infierno: tomar conciencia en todos los rincones de tu ser de que has provocado tanto daño, querer remediarlo y saber que ya no lo puedes remediar, que ya no puedes regresar nunca al niño que una vez tuviste en ti y que te dejaste traicionar. Ese dolor es el infierno. Te arrancará el alma, sumida en una absoluta soledad; y tú, con toda la conciencia plena de lo que estás sufriendo, porque no tendrás a nadie y no podrás irte jamás de ti. Así hasta que te asista el amor del Padre, la esperanza de lo único que de verdad has tenido siempre, y te empezará a forjar en el crisol de la misericordia, y te preparará para que nazcas a la vida, y te redimas, y te hagas por fin, para ti y para los demás, humano».