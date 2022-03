A los que contemplamos las noticias de guerra cualquier día nos da una subida de tensión y nos quedamos en el sitio más tiesos que el lagarto Jaén. Porque me parece normal que nos cuenten cómo va la guerra para generalizar la solidaridad, pero que nos den información a todas horas sobre una tragedia en la que no podemos decidir, la verdad que le veo gato encerrado. Y es que lo de los medios actuales no es normal. Pasamos de noticias frívolas a trágicas en un santiamén; de Paquirrin a Putin como Pedro por su casa. Nos quieren con estoicismo, impotencia, rabia, tristeza y frustración para que seamos más manejables. Como niños nos dejamos llevar por personajes que dirigen medios influyentes que están coordinados con gobernantes y ricachones que manejan el cotarro. Y así, estas gentuzas nos parecen atractivas para hacerlas nuestras guías en el camino de la vida. Pero esta peña no tiene nada que ver con Cristo o Gandhi, que se anularon a sí mismos en pro del pacifismo. Porque estos paladines de la mentira, como no pueden acceder a la inmortalidad, quieren sentirse eternos a través del poder sobre las muchedumbres. La inmensa mayoría de los que rigen nuestros destinos, cuando adquieren el poder, sufren una metamorfosis diabólica. El ego y el egoísmo de las minorías dirigentes no tiene límites. Porque la realidad es que cuando los gobernantes hablan de los intereses de los países, no están hablando de sus pueblos sino de sus clases dirigentes. Las malas personas han conseguido esconderse tras los nombres de las naciones. Ni Putin es Rusia ni Estados Unidos es Biden. Ni tan siquiera Ucrania es Zelenski. Además, si tanto en Rusia como en Estados Unidos hay una masa incalculable de pobreza: ¿de qué intereses hablan cuando dicen que hay guerra por los intereses de los pueblos implicados, cuando no han sido capaces de eliminar sus bolsas de pobreza patrias? Les aseguro que, si Rusia termina de invadir Ucrania y la cosa se para y se supone que Rusia ha conseguido sus objetivos, en el país más extenso de la Tierra habrá los mismos pobres que antes de la guerra. La realidad es que nunca hubo guerras ideológicas sino rivalidades en la economía de las grandes corporaciones. Y estos intereses económicos no tienen nada que ver con el hambre de los pueblos. Solo un movimiento popular de resistencia pasiva puede parar todo esto. Algo parecido al movimiento de los indignados de hace unos años o la revolución del 68 en Francia. La desobediencia civil pasiva es más efectiva que un misil nuclear. Y si hay que morir con pacifismo en las calles en manos del ejército de los poderosos pues se muere uno con mucho gusto porque nosotros preferimos la muerte a la indignidad. Pero ellos prefieren la muerte a ser gente normal; antes muertos que sencillos. Esa es la única bandera que los representa.

*Abogado