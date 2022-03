Cuando escribo estas líneas, con el cielo naranja, lloviendo barro, oyendo lejanos truenos, la casa congelada y con un presentador en la televisión hablando alteradamente toda la mañana de guerra y de bombas nucleares... Pocos ánimos puedo reunir.

Por supuesto, la razón me dice que el color sepia del cielo se debe a un fenómeno puntual de calima del Sahara, la lluvia y los relámpagos al tiempo tormentoso que ha coincidido, el frío en la casa responde a que estoy ahorrando en mis calefactores eléctricos para evitar las últimas y criminales facturas recibidas y lo del tono angustioso del presentador es fruto de las muchas horas con las que hay que rellenar la programación con la guerra de Ucrania, algo que convierte toda información, en cierto modo, en una especie de espectáculo. Pero no por racionalizar las circunstancias me siento mejor escribiendo bajo la luz naranja del mediodía que entra por la ventana.

Verán: como otros muchos adolescentes, allá a principios de los años 80, crecí rodeado de comics, películas, música y literatura pre y post-apocalípticas de una guerra nuclear. No había grupo de rock que no advirtiera del peligro con sus canciones, como el grupo berlinés Nena y su ’99 Globos rojos’. Y en cuestión de películas había clásicos como la comedia negra de Kubrick ‘¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú’ (1964), las claustrofóbicas ‘Punto Límite’ (1964) y ‘Estado de alarma’ (1965), hitos de la cultura popular como todas las sagas de ‘El planeta de los simios’ (1968) y las de ‘Mad Max’ (1979), las de 007 o ‘Juegos de Guerra’ (1983); pasando por la durísima ‘Cuando el viento sopla’ (1986) y las demoledoras ‘El día después’ (1983) y la británica ‘Threads’ (1984).

Una vez, hablábamos del tema en el ‘insti’ de Villanueva de Córdoba y yo confesé que me preocupaba la amenaza nuclear. Un maduro compañero, con una filosofía tan natural como certera, fruto de esa inteligencia que solo da el terruño, se rio: «¿Miedo? Pues una guerra nuclear es lo que menos miedo me da. ¿Tú te crees que todos los que mandan y los que se están haciendo ricos van a querer dejar este chollo? ¡Si son ellos los que más tienen que perder! ¡Anda que van a querer pasarse el resto de sus vidas en un refugio nuclear, con lo bien que viven!». Eso es un argumento tranquilizador y el resto son historias. Aun así rebatí al colega: «Pero está el riesgo de un accidente, o que a los soviéticos (todavía no eran de nuevo «rusos»), por ejemplo, no les importa sacrificarse. Están acostumbrados generaciones y generaciones a pasar penurias y hasta a que los maten por millones». Que por cierto, siguen así, gobierne quien gobierne, no como en España y el resto de Occidente, en donde parecemos malacostumbrados a no sacrificar nada, sobre todo si se trata de papel higiénico y aceite de girasol.

Pero también la contestación de mi amigo fue de las que hay que escribir en piedra: «Sí. Los rusos pueden creérselo todo y están acostumbrados a sufrir, pero los que tienen que apretar el botón... esos ya viven muy bien».

He querido recordar aquel debate de juventud porque me parece lo más esperanzador y tranquilizador en estos momentos donde se revive el miedo nuclear. He de decir, además, que nunca vi fallar a mi amigo. Además, y si se equivocó y al final sueltan la bomba, todos tendremos bastantes más problemas, suponiendo que sigamos vivos, para acordarnos de esta columna.