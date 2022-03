En estos días los medios de comunicación nos conjuran a recordar el comienzo de la pandemia. Si hay algo de lo que nos podemos percatar a priori en ese recuerdo es que aún no hemos superado el trauma. Tanto a nivel social como personal. Todos, de una manera o de otra sufrimos las múltiples secuelas psicológicas y bastantes físicas que el virus ha infringido a nivel mundial. Aunque también, en este ejercicio de recapitulación de lo vivido es necesario buscar ese secular sentido del progreso que sabemos que nos hace avanzar en muchos casos a nivel personal y siempre a nivel social después de una crisis. No sólo el esfuerzo científico o intelectual se ha ejercitado, sino el moral. Los ríos de solidaridad han sido caudalosos. Es como si las desgracias, las situaciones dramáticas vinieran a conminar al ser humano a exornar sus valores positivos. A elevarse en esa misteriosa escalada del alma a la que todos estamos llamados. Y con este bagaje y casi sin cerrar el círculo de la pandemia los aires de otra guerra, esta vez no contra un virus, sino entre seres humanos nos arrecian de nuevo y no enfrentan otra vez ante el drama y ese salvajismo que aún arrostra el alma humana y que pone de manifiesto que a pesar de su avance intelectual y tecnológico, aún somos inferiores en lo moral. No obstante, esa solidaridad que para muchos es la caridad evangélica bien entendida vuelve a hacerse presente a nivel global frente a toda la crueldad que representa esta guerra que amenaza como la pandemia en su momento a ser global. Este año, hasta la Semana Santa que parece que podremos celebrar en su parte más procesional, tiene un aire distinto. Un sentido más profundo. Más universal. Pues ese lenguaje de la solidaridad parece ser el único que puede marcar el progreso humano.

*Mediador y coach