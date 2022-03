Es bastante conocida la anécdota protagonizada por el actor Víctor Mature. Su cuerpo de culturista le sirvió para participar en alguno de los peplums más celebrados de la Historia del Cine, como el recordado Sinuhé el Egipcio en el que acabó entronizado como faraón. Sin embargo, la fama del sr. Mature no le ayudó a practicar una de sus actividades favoritas. Intentó ingresar en un club de golf tan selecto que prohibía la admisión de actores, por entonces individuos de dudosa reputación. Ni corto ni perezoso, el testarudo aspirante se plantó en las oficinas de club con una maleta de recortes de prensa, todas ellas rebosantes de críticas negativas hacia sus trabajos, hasta el punto de negarle la condición de actor. Prueba contundente para agarrar unos palos de golf.

¿Acudirá Feijóo a la doctrina Mature? No es que le aguardasen en la calle Génova con un pollino y unas palmas, pero esta última semana se le ha aguado ese cambio de talante que pretende imprimir al partido conservador. Como casi siempre, las puyas se fermentan en campo propio, con un todavía predecesor que en la última reunión de los populares europeos ha utilizado, quizá no muy elegantemente, la máxima escatológica de las postrimerías del convento. Casado ha querido convertir su cruz en su propia redención, indicando que se marcha porque le ha dicho no a la corrupción y a los pactos con la extrema derecha, afeando este interregno que, quiérase o no, salpica al nuevo líder. En Europa han reprochado a los peperos ese pacto de Gobierno con Vox. Después de pespuntear en muchos Estados cordones sanitarios contra la extrema derecha, Mañueco ha quedado señalado por un plato de lentejas. Primero, por prestarse a adelantar unas elecciones que se han confirmado como un gatillazo estratégico. Y segundo, porque el horror vacui de abandonar el poder pesa más que hacerse el responsable de invocar una imaginería que te entronca con la Junta de Burgos y aquel siniestro teletipo que cableaba cautivo y desarmado al Ejército rojo.

Feijóo contraataca advirtiendo que más vale honra que gobernar con populismos. Y Mañueco pretende cubrir su soledad intentando agarrarse a una máxima cínica pero rotunda: una vez asumidas las bonanzas personales del sistema, el poder erosiona el radicalismo y seduce a sus ungidos en un ejercicio de moderación. Vox ya tiene la Presidencia de las Cortes castellano leonesas, un argumentario contrario a su urticaria autonómica, salvo que desde dentro conspire para volatilizar este sistema descentralizado. Va a ser que no, porque más vale rascar purpúreas sucursales que quedarse íntegro y solo, pero a dos velas. Pero Mañueco insistirá en la doctrina Mature y en una de sus películas más celebradas. Hizo de Sansón, con unos melenones de heavy metal, hasta que llegó Dalila con unas tijeras. Fue cortarle el cabello y perder todas sus fuerzas. El Presidente de Castilla y León cree tener un modelo donde espejarse: La Moncloa es un crisol de voces altisonantes, con alucinantes salidas del tiesto del algunas Ministras, a quienes les da repelús vociferar «No a la guerra» cuando es Rusia la agresora. La coherencia del abandono del Gobierno no se producirá hasta una milésima de segundos antes de la convocatoria de elecciones. Las nuevas Dalilas ya le cortaron la coleta a Pablo Iglesias. Pero, sea por la apetecible sensación de patear la bola en el green, o reverdecer los populismos en tertulias radiofónicas, estos laminados extremos se muestran desganados de morir por los filisteos.

