Una tarde estornudó y le salió sangre de la nariz. ¡Bah!, dijimos, se habrá dado un golpe. Al cabo de un rato volvió a estornudar con el mismo resultado. Algo preocupados, alumbrados con la linterna del móvil, miramos y remiramos a ver si se le había metido algo, pero no encontramos nada extraño. Bueno, decidimos, dejaremos que pase la noche y a lo mejor se resuelve solo. ¡Qué va! La mañana nos trajo la luz suficiente como para saber que necesitábamos una opinión profesional. Entonces llegaron las radiografías, las ecografías, las biopsias, los análisis y el terrible diagnóstico. Corso, nuestro hermoso golden retriever, nuestro querido perro, con cinco años recién cumplidos, tenía un tumor de la peor especie en la parte posterior de la nariz.

Un afamado veterinario especialista, vino expresamente desde Madrid para operarlo, despojándonos, tras la operación, de la poca esperanza que teníamos. Aquello venía derecho y, a pesar de todo, le dimos varias sesiones de quimioterapia para alargarle la vida, porque se nos hacía insoportable la idea de perderlo, tan grande, tan guapo, con un pelo tan tupido que casi no dejaba entrar el agua, tan juguetón, tan paciente, tan bueno... Porque él lo soportó todo para complacernos, pero su mirada melosa fue mostrando cada vez más desinterés, y un poco de miedo cuando empezó a respirar solamente por la boca y no podía apoyar la cabeza en el suelo. Nosotros nos turnábamos para sujetársela en un vano intento de ayudarle a descansar. Él, casi arrastrándose, cumplió hasta el último momento con la obligación autoimpuesta de salir a recibirnos cuando volvíamos de la calle. Por fin, nos convencimos de que nuestro egoísmo le estaba prolongando la agonía y en un acto de misericordia, pedimos a su veterinario que le hiciera dormir.

Cuando algún amigo que nunca ha tenido perro y, sabiendo que a lo largo de mi vida he tenido varios, me dice que está pensando en hacerse con uno porque a sus hijos les hace ilusión, no solo le cuento el triste final de Corso, sino todos los sacrificios que va a tener que hacer por él: vacunarlo, estar pendiente de su comida, sacarlo a pasear dos o tres veces al día, educarlo, renunciar a algunos viajes... Si los acepta, disfrutará de la mejor compañía, la más cariñosa, fiel y abnegada, la que le inspirará los sentimientos más sinceros. No hay nada que se parezca al amor que un perro siente por su amo.