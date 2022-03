Está usted muy callado estos días»,-me dijo Jacinta nada más acercarme al puesto de verduras. -«Dos kilos de patatas». -«Hombre, que no se lo digo por interés. Están pasando cosas que dan miedo».

-Tres kilos entonces.

-Lo que le digo es que puede haber una guerra.

-Cuatro kilos.

-¿Pero qué le pasa? Si los rusos nos lanzan una bomba atómica, nos van a sobrar las patatas. ¿No se da cuenta? ¿O es usted de los que creen que, si la destrucción es mutua, nadie la empezará? Es lo que cree mi Antonio. En la disuasión. Pero yo de Putin me creo todo. Cuando a él le falten las patatas, es un decir- -aclaró-, ya verá usted como viene a por ellas a mi huerto y, si no le dejamos cogerlas, ese diablo lanzará sus rayos atómicos. ¿A qué sí?

-No sé mujer. No tengo yo cabeza para pensar lo que hará Putin. Ni siquiera sé si llegaré a poder pagar la electricidad este mes.

-¿Ve usted? Pues eso es lo que hace. Dejarnos a oscuras. ¡Hay que ser cruel! ¿Y todo por qué? Dígame.

-Yo no digo nada, que luego todo se lee.

-No me venga con esas a estas alturas. Harta estoy de oírle decir cosas que dicen otros. Una vez le oí decir lo que decía ese famoso economista, Keynes, creo, cuando lo del Tratado de Versalles. ¿Qué era? Ah, sí, que las sanciones a Alemania cuando perdió la I GM le obligarían a un rearme. Y no se equivocó el inglés: vino Hitler, los nazis, la IIGM y la hecatombe. Ahora están reuniéndose por esta guerra en Versalles y en Turquía...

«Si no se llega a un acuerdo, las sanciones económicas, aunque sean la guerra por otros medios, como dijo Clausewitz, que yo también leo -y Jacinta esbozó una sonrisa-, por muy obligadas y duras que sean y lo son, enfurecerán al nacionalismo ruso. Digo yo.

-¿Y qué dice Putin? -me animé a preguntar para informarme, porque reconozco que es algo tan complejo que me desborda.

-Dice que quiere la rendición de Ucrania y que se comprometa a que no entrará en la OTAN y se reconozca unos territorios al lado de su frontera donde la gente es de origen ruso. No se baja del burro.

-¿Y usted qué dice?

-Que es una violación de las leyes internacionales. Una locura. Un crimen. No se puede invadir un país y bombardear objetivos civiles, causar muertos y destrucción, y luego sentase a negociar. Lo último que he visto en la tele ha sido un orfanato. ¿Qué mal le hacían esas pobres criaturas? ¡Angelitos! ¿No tiene Putin hijos? Hay que evitar una guerra nuclear, sin duda, aunque no sé si sería mejor la vida en las cavernas... Perdone. ¡Nuestra bella Europa! No sé lo que me digo. Pero sí veo, como el sol alumbra, que una guerra convencional es suficiente razón para que los pueblos se levanten por la paz y el desarme.

Se le saltaron las lágrimas y me olvidé de las patatas.