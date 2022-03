Pienso en ese niño con un número de teléfono y una dirección escritos con bolígrafo en la mano. Soy ese niño y soy también el padre de ese niño, soy el mundo que tiene en torno a sí. Ya sé que cada día nacemos y morimos de hambrunas y naufragios, que la vida se escribe habitualmente con renglones torcidos que casi nunca llevan a buen puerto; pero cómo podemos ignorar la historia de este niño ucraniano de 11 años que ha cruzado la frontera con Eslovaquia completamente solo, con su pasaporte y una bolsa.

Había llegado solo desde Zaporiyia, donde sus padres se habían tenido que quedar después de que los rusos hubieran ocupado su central nuclear. Fue entonces cuando la madre lo subió en un tren que se dirigía a Eslovaquia, porque ella tenía que permanecer en su casa para no dejar sola a la abuela, con discapacidad. El niño llevaba escrito sobre la mano la dirección de unos familiares y su número de teléfono: en realidad, se trataba de todo su equipaje. Parece ser que ya se ha reunido con su familia en Brastislava, pero el resto de esta narración todavía está por escribirse: queda guerra y queda mucha vida, queda la incertidumbre de saber dónde nos llevarán, a ese niño y a todos los demás, cada nuevo silencio de cada despertar. Pero yo me detengo en esta imagen, en las fotografías que se han publicado del niño: con la mirada limpia y la sonrisa extendida, con una vaga sombra de melancolía en la frente, bajo el gorro de lana. Ese chaquetón y la mochila, una bufanda azul. Me detengo en sus manos tan pequeñas sosteniendo un vaso de papel, me demoro en sus dedos tan pacificadores. En esas mismas manos, entre esos mismos dedos, puede concentrarse todo cuanto merece ser salvado de nuestro infierno interior. Hay algo en esos ojos que me lleva muy lejos, que me saca de aquí, que me hace confiar en esos rasgos pulcros, luminosos, de un niño que ha recorrido solo 1.200 kilómetros, alejándose de sus padres porque su madre lo subió a ese tren, para seguir viviendo, para poder hacerse esa fotografía al final de ese viaje y que después nosotros la miremos como si la salvación aún fuera posible. Lo imagino sentado muy discretamente dentro de su vagón, sin frotarse las manos, quietecito, con el miedo a que el teléfono y esa dirección se le pudieran borrar.

Ahora pienso en Alexander Volkov, el viejo ala-pívot de 57 años que jugó en los Atlanta Hakws, miembro histórico de la selección de la antigua Unión Soviética y el mejor jugador de la historia del baloncesto ucraniano. Lo veo en la foto que ha publicado Jordi Villacampa en su Instagram, vestido con ropa de camuflaje y con una ametralladora apoyada en la puerta del coche en la que viaja. Su cabeza está cubierta por un gorro verde y mira algo en el teléfono. Junto a la misma imagen, Villacampa ha subido otra fotografía en la que aparecen los dos juntos en 2006, durante la final de la FIBA Eurocup en Kiev: Villacampa como presidente del Joventut de Badalona, y Volkov como presidente del Kiev-Basket. Recuerdo cuando Volkov ganó la medalla de oro con la URSS en su última gran ocasión internacional: en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, derrotando a los Estados Unidos, donde tanto brillaba David Robinson. En fin, todo es edad y tiempo, pero también temblor ante cuanto la vida nos pone por delante: quién iba a decirle a Volkov en 2006, cuando estaba estrechando la mano de Jordi Villacampa -al que se había medido muchas veces en la cancha- que 16 años después iba a coger un fusil para luchar por la tierra de la que quiso ser. Porque la historia de Volkov es curiosa: nació en Omsk, por lo que era soviético de nacimiento, pero se trasladó con su familia a Ucrania siendo muy jovencito y años después se nacionalizó ucraniano. El caso es que uno escoge, como saben en Cádiz, la tierra de donde es. El último recuerdo que tengo de Alexander Volkov es desesperándose en la final del mundial de baloncesto de Argentina’90, con Petrovic y Kukoc a la cabeza, dibujando un baloncesto de otra galaxia. En su camiseta ya no se leía URSS, sino CEI, tras la caída de la Unión Soviética: a los yugoslavos, entonces, les esperaba ya su propio incendio, parecido al que la vida había reservado a Volkov 32 años después. Y ahí lo tienes, tras haber sido ministro de Deportes y presidente de la federación de baloncesto de Ucrania, con ese corpachón de gigante cansado que no sabe rendirse.

El niño y el gigante han hecho un viaje inverso, de escapada y de vuelta, para escribir, los dos, su historia paralela de esperanza y coraje.