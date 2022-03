Personas muy ocupadas, normalmente mujeres -y queda dicho sin ánimo de que nadie se moleste- calibramos el estado de nuestra intendencia doméstica por las latas de atún que quedan en la alacena. Malo, por tanto, si amanece un día y decimos «ya no me quedan ni latas de atún». Eso significa que el desorden ha llegado a nuestras vidas, que no nos da la agenda para ocuparnos de nuestra actividad privada, que llevamos más tiempo de la cuenta sin ir al supermercado y que ni siquiera vamos a poder resolver el condumio con una socorrida ensalada de atún, tomate y huevo duro que nos sacará de apuros y está buenísima. La cebolla, que se la ponga quien quiera.

Me cuenta Inma que en el supermercado el precio del atún en aceite de girasol se acerca peligrosamente al del atún en aceite de oliva, así que ha optado por comprar este último, aunque, al menos en Andalucía, la costumbre es escurrir el aceite que llevan las latas y aderezar con el de nuestra casa, que está mucho más rico (dónde va a parar). La desaparición de la grasa de girasol (que ya cuesta el doble y está empezando a agotarse en los lineales, de forma que las tiendas están poniendo límites a las cantidades que puede adquirir cada consumidor) es un efecto de la guerra de Ucrania que parecería una anécdota de no repercutir en los hogares, en centenares de procedimientos industriales y en miles de negocios de cara al público, desde las freidurías y restaurantes hasta pastelerías. Una ruina. Sube el girasol y detrás van las otras semillas, el aceite de oliva... Y todos los productos. Precedidas como vienen estas alzas de precios de las de la electricidad, el gas y los combustibles, no es de extrañar que la inflación esté alcanzando, mes tras mes, cotas históricas. En dos semanas, las que dura la cruel invasión rusa de Ucrania, hemos entrado en una economía de guerra, casi sin enterarnos. Las amas de casa han sido las más intuitivas, comprando productos para abastecer largo tiempo a sus familias y, aunque es comprensible, han agravado el problema. Pero esta crisis llega sobre la ya larga de la pandemia, y si la alimentación fue la única actividad que sobrevivió bien al covid, ahora pintan bastos para ella. Y para todos. Desde el primer momento hemos sabido que la guerra no era lejana, que estábamos inmersos en ella. La corriente de solidaridad de la gente tiene también mucho que ver con la certeza de que el sufrimiento que ahora viven los ucranianos podría esperarnos a todos a la vuelta de la esquina. Ahora es posible que la solidaridad deba extenderse a asumir una economía de supervivencia, una austeridad obligada pero también inteligente. Y sí, a gastar menos luz y gasolina. Y menos agua, aunque por fin haya llegado esta lluvia benefactora.