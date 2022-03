Como hirsuto dómine o crítico rebarbativo, el anciano cronista en un artículo precedente señalaba cuatro abultados errores temáticos y, sobre todo, cronológicos en la p. 116 de las muy interesantes memorias de Juan Luis Cebrián ‘Primera página. Vida de un periodista, 1944-1988’ (Barcelona, 2016). En cualquier obra de aspiraciones historiográficas siquiera modestas tal dato descalificaría intelectual o científicamente a su autor, pero tal no es caso en manera alguna del libro del académico de la Lengua y renombrado publicista. Sería, pues, muy injusto devaluar la sobresaliente aportación que, en conjunto, entraña el texto mencionado a la reconstrucción histórica del abrillantado periodo de la Transición en su fase inicial y su sorprendente consolidamiento en el quinquenio trascurrido desde la restauración de la monarquía hasta el afianzamiento del Partido Socialista como principal fuerza gobernante.

Tal vez sin pretenderlo, mas, desde luego, sin declararlo, el libro del primer director del periódico más afamado e influyente de la España del último medio siglo viene a ser un enjundioso relato del despegue del régimen de 1978, hodierno acerbamente denostado por el amplio sector de la sociedad española incardinado en la órbita de Podemos. Completamente comprometido con su viabilidad y éxito, el autor llega en varios y extensos pasajes a convertirse en animoso cronista de sus episodios esenciales y en pintor acucioso de sus personajes más descollantes. La brillantez de su pluma y el envidiable dominio de toda suerte de recursos estilísticos que le ha deparado una experiencia bibliográfica del mayor paralaje, determinan que la galería de retratos y semblanzas de los actores principales de tal capítulo de nuestra historia más reciente sea en verdad deslumbradora en la muchas de las ocasiones. Dicho resplandor estilístico le sirve, no pocas veces, para ocultar o atenuar el acentuado ‘parti pris’, la tendencia a menudo incoercible de enjuiciar conductas y personas adversas a su credo y actitudes con acritud indesligable del sectarismo más radical y hasta inmisericorde. Investido del papel de ‘deus ex machina’ de muchos acontecimientos claves de la etapa referenciada, ora a nivel personal, ora institucional, mediante su labor de timonel del diario totémico de la andadura inaugural de la democracia, la reconstrucción de Cebrián de las corrientes políticas, económicas y culturales que dieron vida a fase tan hervorosa y creativa como la rememorada en la primera entrega de sus recuerdos, no puede ser más sugestiva.

Imantación que se acrecienta por el dilatado horizonte internacional que encuadra el empeño memoriográfico de una de las figuras más celebradas del periodismo y las letras españolas de nuestro tiempo. El Viejo Continente -Francia y el Reino Unido, primordialmente- y, en particular, el Nuevo acaparan numerosas páginas de la obra glosada. El conocimiento de las dinámicas fundamentales de ambos resulta, ciertamente, en múltiples extremos admirable, y ningún análisis que de ellas se haga podrá prescindir de sus acotaciones y reflexiones a la hora de acometer estudios ambiciosos de su desarrollo y metas. De todo punto es obligado igualmente acudir al texto de, a la fecha, uno de los principales líderes de opinión del mundo iberoamericano en punto a una introducción solvente a su caleidoscópico panorama literario. García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Sergio Ramírez, Mario Benedetti, Cortázar... aparecen revestidos en sus páginas con los colores más atrayentes artística y humanamente y de igual forma los perfiles más sagaces de su obra y biografía. Si el libro de Cebrián semeja indispensable para muy amplios retazos de la España del postrer estadio del siglo XX, no menos lo es en orden a la misma materia y cronología de la Iberoamérica de idéntico tramo. No es este, seguramente, su menor elogio.

* Catedrático