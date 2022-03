Poco a poco, paso a paso -nunca mejor empleada esta palabra- las hermandades de Córdoba y su provincia caminan por la Cuaresma hacia el Domingo de Ramos. Es «la devoción que no cesa» aumentada tras el vacío excepcional de la pandemia del covid-19. Son muchas las convocatorias, en Córdoba y pueblos de la provincia, en homenaje al Nazareno y a las Vírgenes Dolorosas. La generación a la que pertenezco llevamos incrustada en lo más hondo de nuestra mente esta tradición. Estuve varios años sin venir a mi pueblo los días de Semana Santa. Un año, por fin, pude trasladarme desde Alemania y no olvido el sentimiento que me produjo oír el sonido de los cientos de tambores que la «turba» de judíos emitía al unísono. Se me puso el bello de punta, como se dice popularmente, al igual que cuando asistí a un concierto de música sacra en la catedral de Colonia. Juan Sebastián Bach parecía ascender por las columnas de aquel templo. Al paso de la «turba» en Baena, no era ruido sino sonido celestial lo que me parecía oír. Sentí una emoción similar a la de la catedral de Colonia. Algo parecido me ocurrió hace unos días cuando la Quinta cuadrilla de judíos de la «cola negra», a la que pertenezco desde niño, entonó el toque tradicional de la «turba». Se inauguraba una calle en memoria de su cuadrillero fundacional don José Gan. Un merecido homenaje a este menciano, gran impulsor de la Semana Santa de Baena. El 21 de marzo de 1932 fue uno de los que, de izquierdas y derechas, gritaban en la Iglesia de San Francisco: «¡Jesús a la calle!». El Gobierno de la Republica había prohibido las procesiones.

*Periodista