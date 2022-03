Han pasado ya 18 años de aquel 11 de marzo y la vida parece incluso más oscura que en ese amanecer blanco. Escribo ese, y no aquel, porque algo en mí lo sigue percibiendo cerca, como si acabara de ocurrir o presintiera su amenaza cárdena en el aire. Ese despertar del atentado en Madrid, cuando la ciudad que siempre grita de pronto se quedó muda. Las estaciones de metro desiertas. Esos trenes fantasma que recorrían vacíos los trayectos cuando al día siguiente se volvieron a activar las líneas. Solo he vuelto a vivir algo parecido hace dos años, a finales de otro marzo: cuando regresé a Madrid en un vuelo de repatriación, y me encontré con los primeros días del confinamiento. La T4 oscurecida, con unas pocas almas que parecían sonámbulas saliendo de los escasos aviones que llegaban, entonces con mascarillas y con guantes, tras pensar que el hacinamiento en el avión era una garantía de contagio y de muerte segura. La M-30 y la ciudad sin nadie. En un momento y otro hemos tenido muestras suficientes de valentía, de solidaridad y entrega para seguir creyendo en nuestro espíritu, es cierto; pero también las mismas en sentido contrario. Si al día siguiente de aquel 11 de marzo en que Madrid se convirtió en una escena de duelo sin sus personajes, con su peso onírico sobre cada silencio, alguien me hubiera dicho que 18 años después estaríamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, quizá lo habría creído en otros términos: los que manejábamos entonces, que luego han tenido su extensión en varios atentados, de Londres a París. Pero no habría imaginado, no me habría creído otro conflicto armado en el suelo de Europa, tras la destrucción de Yugoslavia para regar de sangre los Balcanes. Es difícil encontrar respuestas con futuro y escribir, además, es una observación con notas a pie de página en las que uno pone su verdad, aunque no siempre acierten. Pero ya sabía Pericles que la democracia, ante ciertas agresiones, solo puede salvarse por la fuerza.

*Escritor