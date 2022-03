Las noticias que sobre la pederastia dentro del contexto eclesial aparecen de un tiempo a esta parte, ensombrecen y consternan al creyente católico, y sobre todo a la jerarquía eclesial, de tal manera que hasta el Papa Benedicto XVI y Francisco sufren porque se hayan producido o silenciado los casos acaecidos últimamente en Francia, Alemania, Austria, y anteriormente en Estados Unidos o México... Es como si un «ventilador» estuviera aireando estos hechos, con el peligro de que casos particulares se eleven a la categoría de universales. Una de las lecciones que creo me ha enseñado la historia es que el mayor daño que se puede hacer a una causa buena es defenderla mal. No hay duda de la bondad de esa lucha contra ella. Antaño se decía que agredir a un cura es un sacrilegio, según Derecho canónico. Pero el verdadero sacrilegio es más bien que un cura abuse o agreda sexualmente a un menor, pues lo más horrible para mí en este asunto es esa doble vida de unos ministros de la Iglesia: que siguieran presidiendo la eucaristía, anunciando el evangelio y abusando de menores o de monjas.

Tampoco entiendo cómo ha podido ser que casos de hace sesenta o setenta años surjan ahora, como por generación espontánea, en el mismo momento histórico y en todos los lugares del mundo, parece que se busca más atacar al verdugo infanticida que rehabilitar a la víctima que recibe el daño, como decía el testimonio de uno de los afectados en la Cumbre Antipederastia celebrada en el Vaticano (21-2-2021): «Ustedes se han convertido en los asesinos de las almas, en los asesinos de la fe». Como dijo el cardenal Carlos Osoro en una reciente entrevista en El Confidencial, y «un solo caso en la Iglesia ya son demasiados, tolerancia cero », por lo que hay que acompañar a aquellas personas que, además de ver herida su dignidad de hijas de Dios, han experimentado incluso que les arrebataban la posibilidad de creer o desarrollar su vocación, al no poder soportar las presiones y vejaciones que sufrían, según el libro ‘El velo del silencio’ que con la venia del Papa Francisco, ha escrito el periodista, afincado en el Vaticano, Salvatore Cernuzio. En España en concreto, demasiado tarde, el Parlamento admitió a trámite una comisión parlamentaria para investigar los abusos en el seno de la Iglesia, liderada por el Defensor del Pueblo, que quedó aprobada ayer. Convendría que el foco también se pusiera en otros entornos en los que se producen la mayoría de abusos.

Mas también hay que analizar un aspecto , no solo el de las conductas, sino el de la formación que sobre la sexualidad integral reciben o han recibido los sacerdotes u obispos. Tengamos en cuenta que muchos casos son de hace setenta años, cuando todo pecado relativo al sexo era el sexto mandamiento; no se educaba, no se conocía luego no existía, sino que se reprimía a ciegas en aras de ser célibes, cuando la vocación célibe ha de vivirse en libertad; sabemos que existe otro abuso, el psicológico, imposición del pensamiento esencial para la libertad y para amar sobre todo a los más vulnerables.

* Licenciado en Ciencias Religiosas y educador sexual