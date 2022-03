No hablar puede llegar a ser una tarea dificilísima, si te encuentras junto a un desconocido. Es lo que sucede en un ascensor, cuando este cierra su puerta y descubres que tienes que compartir un metro cuadrado con un extraño. Somos animales bastante sofisticados, sí; pero animales, al fin y al cabo. ¿Se imaginan a dos gorilas encerrados en un ascensor? ¿No saltaría alguna dentellada entre ellos? En general, la civilización ha pulido algo nuestras maneras, pero ocupar un espacio tan pequeño con alguien que no conoces intimida un poco. Por eso nos lanzamos a parlotear, como quien bracea tras un naufragio, sin saber muy bien lo que estamos diciendo. Supongo que por nuestros genes circulan miedos ancestrales que se dirigen contra toda persona ajena a nuestra tribu; temores que se disparan cuando el ascensor se cierra y de pronto te encuentras a solas con un gorila.

¿Qué decirle? Porque algo hay que decir. Hablar del tiempo resulta útil, y por los ascensores circulan todo tipo de meteorólogos improvisados. Esas palabras que normal-mente se improvisan en lugares públicos para evitar silencios incómodos es lo que en inglés se llama «small talk» y que en castellano se traduce precisamente como «charlas de ascensor». He leído que en los países escandinavos, donde al parecer la gente es más re-traída, son muchos los que deciden subir los edificios por las escaleras para evitar tales emboscadas.

Recuerdo ahora un trayecto particularmente penoso. Tenía yo veintitantos años, era el funcionario más joven de un organismo situado en un edificio histórico-ruinoso, y esa mañana me tocó subir en el pequeño montacargas (pues ni siquiera alcanzaba el rango de ascensor) con don Pedro, un jefazo que en promedio no hablaba mucho más que un geranio. Así que ahí vamos los dos montados en un artefacto renqueante y lleno de poleas oxidadas, en medio de un silencio que helaba la sangre. Inquieto, comencé a narrarle el accidente de tráfico que acababa de presenciar, muy temprano, en el tramo de la circunvalación que tenía que recorrer todos los días para ir al trabajo. Hablaba atropelladamente, ante el silencio del jefe. Después de contar todo lo que tenía que contar (incluso la palidez de la cara del conductor, y un charquito de sangre en la cuneta) el viaje continuó unos cien años más, mientras don Pedro no decía nada y los cables del montacargas parecían a punto de soltarse. Entonces, ya casi al final, el geranio extrajo de su boca tres palabras, ni una más: «El infortunio madruga». Un buen resumen, si se fijan. Claro que cualquier otra frase nos habría sacado de la selva: bípedos de nuevo, una vez más corteses y civilizados.

* Escritor