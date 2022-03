Esta es la oración que en la Historia reza David ante la Bestia: «¡Oh, Padre mío!, tú eres la prolongación de mi brazo y de mi fuerza; tú eres la luz de mi guijarro, el amor de mi honda; tú eres la fuerza de mi debilidad, el poder de mi justicia. Contigo nunca triunfará la violencia. Por más grande que ésta se alce ante mí, tú, mi Padre, eres mi muralla y mi estandarte, y el débil confundirá al fuerte, el pequeño despistará al grande. El poderoso es ciego, porque su mundo es la tiniebla. El poderoso es inútil, porque su reino es el tiempo. El prepotente acabará extraviado y solo, porque su territorio es la oscuridad. El poderoso morirá, porque su poder es la muerte. ¡Oh, Padre mío!, mi patria eres tú, porque tú eres mi paz y mi descanso. Así pelearé contra la guerra. El poderoso acabará siempre por sucumbir, porque su patria es la maldad y prospera en la maldad. No permaneceré neutral, porque mi fe está puesta toda en ti y no en el poder de mi enemigo, que cree que puede aniquilarme porque cree que estoy solo como él y como su fuerza. Tu brazo agita mi honda, tu amor apunta mi piedra, porque tú eres el Señor de la vida y contigo la muerte pasará de largo ante mí. El demente sucumbirá bajo el peso de su demencia, que le ha hecho creer que es dios. El demente piensa que es eterno, porque se ha extraviado de sí mismo y vaga por las inmensas estepas de la desesperación y la tristeza; su ruta es la mentira. Se extinguirá el fuego que siembra sobre el mundo, pero no cesarán nunca las luces de tu vida, Padre mío. El corrupto morirá bajo su podredumbre; se ahogará bajo el inmenso mar de su dinero, porque un día se extravió de su inocencia. Y ahora, Padre mío, lanza tú mi pequeña piedra, mi humildad, mi absoluto apoyo en ti, mi absoluta confianza en que tú eres mi escudo, mi poder y mi eternidad. No dudaré nunca de ti, no me apartaré de ti ni un paso, porque tú eres mi almena, mueves mi corazón, levantas mi impotencia. Y regresará el día de la esperanza, cuando el sol vuelva a surgir sobre la desolación que devastó mi alma, sobre la inmensa mole que dejará mi enemigo al sucumbir; en ella crecerán las flores, sonreirán las madres y jugarán los niños. Y ahora, Padre mío, camino seguro siempre a la victoria, porque la paz florecerá siempre en mi alma».

** Escritor