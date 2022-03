Como todo santo tiene su octava, vaya mi alegato dedicado a un determinado grupo de esas mujeres que hace dos días celebraban «su día», como si con la dedicación mundial de 24 horas en plazo de un año bastara para cubrir el expediente. Ese sector al que me refiero es el que la escritora Joana Bonet llamó «las metrosesenta», grupo entre las que me hallo, tanto por altura como por afición a los malabarismos existenciales.

Esas mujeres, nacidas en el franquismo y educadas en él hasta la pubertad, hemos recibido mensajes tan contradictorios que hemos aprendido a mantener la cordura mental frente a las situaciones más surrealistas. Lo hemos conseguido a base de escuchar para terminar haciendo lo que nos ha venido en gana.

En el colegio se nos educaba para aprender ríos, cordilleras, raíces cuadradas, regentes, etc., así como para saber poner una mesa, ser perfectas anfitrionas, para coser, hacer punto de cruz y hasta encaje de bolillos con el sueldo. Nuestras madres y abuelas nos preparaban para ser esposas solícitas y madres pacientes y nuestros padres nos trataban con distinto rasero respecto a los hijos varones.

Pero de repente, se nos empieza a decir que, «sin desatender nuestras obligaciones como madres, hijas y esposas, debemos prepararnos intelectualmente para no tener que depender de ningún hombre». Ya no teníamos que abandonar nuestros trabajos al casarnos como hicieron nuestras madres, sino que deberíamos conservarlos como un aporte económico más a la casa. No sé cómo se nos vendió la burra, pero esas metrosesenta hemos sobrevivido de puro milagro a la extenuación impuesta por la moda de una liberación de la mujer, mal entendida incluso por nosotras mismas.

El mensaje empezó siendo equivocado y en mi modesta opinión, sigue siéndolo. Los esfuerzos de la sociedad no han de ir dirigidos a demostrarnos a las mujeres lo que valemos ni de lo que somos capaces. Eso ya lo sabemos y lo hemos venido demostrando a lo largo de la historia. Donde no han de escatimarse esfuerzos es en educar a esos hombres que no aceptan que su condición no les hace diferentes.

Somos iguales por mandato legal y porque muchas mujeres hemos remado contracorriente para que nadie nos dicte consignas, ni siquiera a través de un megáfono cada 8-M (o cualquier otro día).

*Abogada laboralista