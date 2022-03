Una de las claves históricas determinantes del carácter capitalino de Córdoba, de la trascendencia internacional de su imagen urbana, de su centralidad política y económica durante milenios, ha sido su puerto fluvial; uno de los más destacados y activos de la España antigua, pero también más desconocidos documental y arqueológicamente (también entre la ciudadanía). Todo ello a pesar del enorme volumen de bibliografía que los estudios del Guadalquivir como vía de comunicación y arteria comercial con salida directa al Atlántico han generado en las últimas décadas.

La importancia de Córdoba derivó durante siglos de su condición de ‘ciudad puente’, a caballo entre dos mundos, punto de conexión entre Norte y Sur, Sierra y Campiña, civilización y ‘barbarie’; de su posición geográfica privilegiada y, muy en especial, de su control sobre el río, que dominaba en el punto exacto en que podía ser atravesado merced a dos vados, y dejaba de ser navegable para barcazas de cierto calado. La comunidad científica coincide, de hecho, en considerar al valle del Guadalquivir como uno de los ejes históricos de explotación territorial más paradigmáticos de la Península Ibérica, con los ríos -en particular el Betis, pero también sus afluentes Genil (antiguo ‘Singilis’) y Guadalimar (antiguo ‘Menuba’)- como ejes vertebradores de un territorio y una red viaria terrestre racionalmente estructurada, básica para articular la vida política, económica, productiva, cultural, y por supuesto urbana, de una de las regiones más pobladas, ricas y prósperas del Imperio. Baste recordar que de las catorce capitales conventuales de Hispania solo dos rompieron dicho esquema. Esto ha llevado a algunos autores a hablar de un «modelo fluvial» de colonización, en el que los ríos -sobre todo los navegables- habrían sido factores determinantes de atracción y de estructuración para Roma y su complejo sistema administrativo local. Circunstancias que avalarían la elección de ‘Corduba’ como capital.

‘Corduba’ debió disponer de puerto y embarcaderos propios -el río, también como factor de civilización- al menos desde principios del I milenio a.C., si juzgamos por la presencia de materiales procedentes del extremo oriental del Mediterráneo en Colina de los Quemados, sede de la vieja ‘Corduba’ prerromana; y es posible que tal circunstancia pueda remontarse cuando menos a finales del II milenio, si aceptamos que, más allá del papel ejercido por las vías terrestres, los materiales micénicos del Llanete de los Moros, en la vecina Montoro, pudieran haber llegado a través del río; en ambos casos con los metales de Sierra Morena como principal atractivo para propios y extraños. Otra cosa es que para darles salida se sirvieran únicamente, o no, de las barcas de ribera talladas en un solo tronco a las que alude Estrabón; algo que no parece casar demasiado bien con tan activo, intenso y próspero comercio. Aun conscientes, pues, de que la verdadera adecuación del río para su navegación cotidiana fuera siglos más tarde obra de Roma, la prudencia aconseja no descartar para la etapa previa una realidad algo más compleja.

En tiempos de Roma la navegabilidad del Betis entre por lo menos Córdoba y Alcalá del Río debió ser reforzada mediante canales o ‘fossae’ que requerirían de continuos drenajes y se gestionarían con la ayuda de esclusas y diques. Así parecen confirmarlo un famoso texto de Filóstrato (‘Vida de Apolonio de Tiana’ V, 6), según el cual en el siglo III el río estaba canalizado a su paso por todas las ciudades, y los restos arqueológicos de diques entre Córdoba y Sevilla. Estos últimos -junto a presas (‘cataractae’, ‘exclusae’), azudas, portillos y diques gallones transversales (‘aggeres’), en un sistema que recuerda en cierta manera al descrito por Plinio para el Tíber (Nat. Hist. III, 9,1), obra probable de ingenieros militares- tenían como misión proteger las orillas, fijar el curso, que como consecuencia de la deforestación tendería a esparcirse abandonando la madre, hacer ganar en profundidad al cauce frente a la dispersión de las aguas reduciendo la corriente, servir a molinos y aceñas, y favorecer la pesca.

Tales presas permitirían pasar de una balsa a otra río abajo con cierto riesgo a través de puertas, compuertas o «puertos» -llamados por las fuentes ‘claustra’, o ‘valvae fluvii emissoriae’-, que harían posible además evacuar los excedentes de agua en momentos de crecidas; y, río arriba, con la ayuda de caminos de sirga y tracción animal o preferentemente humana, lo que permitiría la navegación durante todo el año; unos sirgadores, o helciarii -las referencias al empleo de animales son muy escasas- que según el mismo Filóstrato ‘Vida de Apolonio de Tiana’ vol. VII, 16) hacían una media de once kilómetros al día remontando las naves por el Tíber, entre Ostia y Roma. Estos caminos de sirga serían un método alternativo y complementario al de los esquifes o barcas de arrastre, particularmente en el entorno del puerto hispalense, capaz de acoger desde antiguo a barcos marítimos de bastante calado, y también aguas abajo del mismo.

*Catedrático de Arqueología de la UCO