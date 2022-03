Dicen que lo que le pasa al ser humano es responsabilidad de él mismo. Empiezo a dudar de ello por la evidencia de un determinismo camuflado por la falsa facultad de elegir. Por ejemplo, haber nacido durante la Guerra Civil fue una putada que nadie eligió. O el encuadre histórico que le toca a la juventud actual. Porque la juventud es para disfrutarla y no para estar asustado. Y por esa misma regla, yo creo que los de mi quinta tuvimos la suerte de vivir una época fantástica. Esos ochenta y noventa fueron para comérselos. Y no solo para ganar dinero sino por el ansia de libertad de los pueblos que vencían a todo tirano. Recuerdo aquella noche del 89, que iba por las Tendillas camino del Góngora donde cantaba Camarón, con el traje negro cruzado y aquella gabardina gris echada por los hombros que nos entró en una partida de ropa. Y encima con mil duros; en ese tiempo, en el mercadillo se vendía bastante pues no existía este feroz monopolio de la ropa asiática que destrozó al pequeño comercio. Pues iba caminando cuando me paran muchos jóvenes a cuenta de un juego de la radio que decía que la solución del jeroglífico la llevaba consigo un hombre muy elegante que caminaba por el centro de Córdoba. Ya ves tú, aquí el menda con diecisiete años, hecho un león para ver a Camarón y encima lo confunden por elegante. Se equivocaron, pero eso fue el colofón de una noche inolvidable. Porque esa noche, iba contento también por una coyuntura histórica preciosa ya que el muro de Berlín caía ante el empuje de la gente y con él, aquel temible Pacto de Varsovia. Europa ya no tenía miedo.

Las familias de toda la vida vencían a las dictaduras. Y por todas partes se escuchaban las palabras paz, cultura y fiesta. Poco después, sea burbuja inmobiliaria o no, veías a jóvenes que eran albañiles, fontaneros, electricistas etc gastando billetes porque tenían trabajo a punta pala. En fin, que ese mundo estaba guapísimo. Pero ¿por qué nací yo ahí? Esa es la cuestión. Se podría decir que los tiempos los va forjando el actuar de la gente. Si, muy bien, pero que yo no había forjado nada y disfruté todo. Pero ahora estoy muy triste. Tengo hijos con mi misma edad de entonces que han tenido que lidiar con una pandemia que los ha encerrado como una cárcel y que están viviendo una guerra que puede traer consecuencias desastrosas y pareciera que nadie puede hacer nada. Los chiquillos me miran confiando en que su padre solucionará todo. Pero yo me hago el loco porque no sé qué decirles. Y encima en el mercadillo no se vende y Camarón está muerto. ¿Por qué les ha pillado todo esto? En fin, espero que ese determinismo misterioso que no depende del libre albedrío, cambie el tercio de los acontecimientos y devuelva a los jóvenes el mundo de ilusiones que por justicia les toca. Vamos, que Dios nos ayude. *Abogado