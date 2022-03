Todos podemos probar en carnes propias el principio de Peter, hasta alcanzar nuestro mayor nivel de incompetencia. En mi caso, entre otros muchos defectos, no hubo que subir muchos escalones para comprobar que lo mío nunca serían los escenarios. Me remonto al amago de los ensayos de una obra de teatro, en los viejunos tiempos del COU, para encontrarme ridículo en aquella voz impostada de un papelito secundario.

Y eso que el texto elegido era magnífico para unos principiantes en subir a las tablas. ‘Historia de una escalera’ de Antonio Buero Vallejo oreaba no solo el panorama escénico español, sino que abría un tragaluz vivificador con ese costumbrismo existencialista que tomaba el pulso a una España aún renqueante del estraperlo. Buero se acercó a la simbología de la Comunidad de vecinos; los descansillos como microcosmos de la condición humana; los taumatúrgicos chismes y las mohinadas; los olores a lejía, al barniz del pasamanos, y a las angustias y alegrías diarias que se asoman al hueco de una escalera.

La simbología de la escalera se ha perpetuado en el relato de los hombres, desde el sueño de Jacob a las escalas de la Divina Comedia; o la propia escalera de Bramante para caracolear en el Vaticano otro de los prodigios del esplendor renacentista. Ahora, las tropas rusas avanzan para enfrentarse al reverso tenebroso de uno de sus más celebrados iconos. Si se dice que al lugar donde fuiste feliz nunca debes volver, tampoco puede pisotearse la plástica que galvanizó la revolución de los soviets.

Las hordas de Putin tienen en su punto de mira Odesa. Y Odesa es la majestuosa escalera que conduce al puerto, allí donde una multitud fue masacrada por los cosacos, tras apoyar a la tripulación amotinada del acorazado Potemkin. Eisenstein filmó esta obra maestra del cine en 1925, 20 años después de aquellos acontecimientos que comenzaron a resquebrajar el tiempo de los zares. No había cine club que no recetase en su programación esta aspirina de cine político, fotogramas de soldados acelerados y hermanados con el pueblo. Los motines se bendicen cuando soplan con el viento favorable de la libertad. Profanar esta imaginería de la izquierda revolucionaria por las propias insignias que exportaron esta ensoñación proletaria es otro revés para un tirano que ya no se aferra a la popularidad, sino al aplastamiento. Putin se apoya en la propaganda del terror como eficaz instrumento para alcanzar la victoria, incluyendo en sus desmanes el armagedón nuclear. Ocupa y enseña su feraz arrogancia bombardeando perimetralmente centrales nucleares, o sitiando ciudades con la crueldad de los ejércitos medievales. Pero en una época de agigantamiento de los símbolos, no hay peor instantánea para los intereses del Gobierno ruso que contemplar a los ucranianos resistiendo en las escalinatas de Odesa; los mismos peldaños que inspiraron a Brian de Palma para que el cochecito de un bebé protagonizara la escena más electrizante de ‘Los Intocables’ de Eliot Ness.

Napoleón comenzó a cavar su tumba cuando sus soldados quedaron congelados en el río Beresina. Aunque con acción retardada, para Putin puede que estén próximos sus idus de marzo. La moral, la conciencia, la incredulidad... Todo puede virar si ordena cargar a sus tropas con la bayoneta, bajando sangrientamente por la historia de una escalera.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor