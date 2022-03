Y las fuerzas vitales que allá, en oscuros mundos habitaban, se en­contraron con la materia, y la vivificaron y nació la luz, y las miradas de seres humanos poblaron la faz de la tierra y como maravilloso manto policromo, montes, bosques, selvas, mares, universo... crecieron en vida, flor, fruto, paisaje, naturaleza... deleites del ser humano. Aquí, en esta sierra maravillosa, que se resiste al otoño en un maremágnum de pardos y verdes, que, al remover la tierra me transmutan y me retornan a mi ancestral origen, exclamo: ¡Dios. qué grandeza de encuentro la de aquel primer día! Pero al encuentro primero siguieron los de unos con los otros y concluyeron en tal pacto que multiplicaron la vida sorprendidos por el amor que les nacía en los adentros, surgiendo así la cadena de reproducción que no solo llega hasta nosotros, sino que aupados en ella, la elevamos a infinita como infinitos son los encuentros que la provocan. Trinos de jilgueros, arrullos de palomos, silencio en mi trajinar que goza de la felicidad de encuentros, ahora, siempre... Porque encuentros son, en una vasta mirada por esta naturaleza salvaje, montes, abismos, jarales... Encuentros mis propios pasos que siguen sembrando huellas por veredas de luces y sombras. Encuentros son el recuerdo de amigos, y sus palabras, ecos que acarician al unísono de mi nostalgia, el crepúsculo otoñal que va invadiendo de un no sé qué cósmico este rincón de la sierra. También el dolor es encuentro, y las tribulación que puede originar el desamor, las ausencias, y las cons­tantes sinrazones de la vida, y las injusticias, y los caminos cubiertos por los áridos paisajes del aban­dono...

El silencio también es encuentro, y en él, cuando solo el silbo del viento es sonido en nuestros oídos, surge el más sorprendente de los encuentros: el encuentro con no­sotros mismos, polvo, nada... Lo único, no obstante que nos hace libres, que nos hace sentir que nos nacen alas de vidrio, si, pero con irisaciones luminosas que, en vuelos altos, nos aproximan a las estrellas y nos permiten contemplar el panorama de un mundo desierto de encuentros y con armas en alto para destruirnos. ¡Qué locura! *Maestra y escritora