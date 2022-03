Soy feminista de una manera natural casi instintiva, desde que tuve uso de razón, que no sé muy bien a qué años ocurre eso. Entiendo el feminismo como el agradecimiento a nuestras madres y abuelas, que ya te hacían hueco cuando no habías nacido, que desbrozaban lo que podían para irte dejando caminito, que renunciaron a casi todo para que tú por lo menos lo intentaras.

Admiro rendidamente a esas mujeres que echaron la vida trabajando, haciendo magia para llegar a fin de mes, cuidando a los demás siempre en el ámbito de lo privado, borradas del discurso público, sus opiniones y su conocimiento, inmenso por otra parte, nunca reconocidos.

Soy feminista por encima de mis posibilidades o de los deseos de mi madre, que está porque pelee menos, dentro y fuera de casa, porque me posicione menos públicamente; y me lo dice ahora, después de que ella sembró vientos. Pero si algo he aprendido con los años es que hay que hablar, que en las discusiones alguien aportará datos o enfoques que te hagan crecer y aprender. Y que tu opinión, por el hecho de tenerla, merece ser tenida en cuenta.

Hay un golpe en la cabeza, que diría Lucía Lijtmaer que nos llega a todas, que nos separa de ese tiempo en el que no nos distinguíamos de nuestros compañeros y amigos, igual de listas o de tontas, de capaces o incapaces, de empáticas o insensibles, del que luego la realidad se encarga de diferenciarte, en el trabajo, en las relaciones personales o en la maternidad, y te encuentras con el paternalismo en el mejor de los casos cuando no con la arrogancia. Y todo esto solo por haber nacido aleatoriamente hombre o mujer.

Porque el poder en general es masculino, y se agudiza más en periodos de crisis sean pandemias o invasiones militares que mantienen el futuro de Occidente pendiente de un hilo. Yo no soy mucho de asaltar, ni los cielos, ni nada, pero igual hay que entrar en la sala sin llamar a la puerta, si queremos sentarnos con ellos a decidir. Nunca habrá un buen momento para que la igualdad sea considerada como una prioridad social y política, siempre suceden acontecimientos históricos que puedan relegar esa parte de la agenda.

El 8 de marzo es un día de denuncia, de visibilización pero también de celebración, por todo lo que se ha alcanzado gracias a la lucha de otras que vinieron antes, y por lo que queremos dejar a nuestras hijas. Celebrémoslo, aunque únicamente sea por las que ya no lo podrán hacer, las asesinadas a manos de sus parejas o las víctimas de la guerra. El feminismo es amplio e incluyente, o al menos debería serlo, porque las mujeres, en definitiva, somos la mitad del mundo, y tanta inteligencia y valor no pueden quedarse sin ser escuchados.

*Politóloga