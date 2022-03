Como esta columna es semanal, no siempre tiene la actualidad que convendría; por eso me encuentro hablando de toros -un mundo que me es totalmente ajeno-una semana después de que se celebrara -el 27 de febrero- en Lucena la Gran Final del II Bolsín Taurino Coso de Los Donceles. Muy bien puesto el nombre de esta plaza de toros, que se inauguró en 2006, puesto que los donceles son jóvenes nobles aún no armados caballeros. Y en realidad eso son los novilleros participantes, jóvenes que aspiran a ejercer la nobleza del toreo y cumplen sus tiempos hasta alcanzar el grado de matadores de toros: José Antonio Monasterio, de Extremadura, Manuel Casado, de Lora del Río, Antolín Jiménez de Jaén, Álex Mariscal -el ganador- de Sevilla, y Manuel Quintana, de Córdoba.

Asistí en calidad de acompañante de la Tertulia de los Pago (tierras de viñas y olivares) a cuyos componentes me une la amistad, y como Manuel Quintana es nieto de Manolo Moyano, uno de los tertulianos, pues allá que fuimos, aparte del placer que siempre supone visitar -lo hago con frecuencia- la ciudad de Lucena, cuyos palacios, iglesias, conventos y castillo son de interés inagotable. Y una gastronomía a tener en cuenta. La cuestión es que, ya en la plaza, ¿qué es lo primero que veo?: Ladis con su cámara. Hace poco también hizo lo mismo en el acto de nombramiento de Señora de las Tabernas de Córdoba. Pienso a veces que tiene el don de la ubicuidad. A la salida nos saludamos. «Te he grabado grabando; el fotógrafo fotografiado», le digo. Y me contesta: «¿Sabes que la marca Ladis ha cumplido 75 años?» «Claro, si la empezó tu padre» -es que lo conozco de toda la vida y de todos los eventos-. Y él sigue: «Ya llevo 62 años como fotógrafo. El primer reportaje lo hice con 13 años. Fue en la salida de una romería, que por cierto estaba tu padre.» «¡Ay, mi padre!, exclamo, ¡pero si mi padre ha estado en todas las romerías y ha hecho todos los pregones romeros, de carnaval, de Semana Santa, de Los Patios, de San Rafael; algunos, varias veces!» «¿Te acuerdas, me dice, cuando fuiste Romera Mayor de Santo Domingo y tu padre el pregonero? También hice yo el reportaje.» Mil veces coincidiría con mi padre, Cronista de Córdoba durante los últimos 21 años de su vida. Ladis, con un currículum abrumador como cronista gráfico, especialmente taurino, y muchas veces premiado, no tiene la menor intención de cortarse la coleta.