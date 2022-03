Este año se está viviendo en algunos lugares de la Península Ibérica una de las sequías que a lo largo de la historia nos han venido azotando regularmente. Su origen se debe, principalmente, al estancamiento durante un prolongado espacio de tiempo de las altas presiones en el anticiclón de las Azores. Cuando se habla de estas condiciones extremas, pocas veces, por lo general, se hace referencia a la Circulación Global Oceánica, una circulación de las masas de agua de los océanos que repercute directamente en la Circulación General de la Atmósfera y define los patrones regionales de nuestro clima. En el caso de la Península Ibérica, la expresión del clima depende, principalmente, de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés), una fluctuación, por lo general, de carácter decadal y donde se alternan periodos cálidos y secos o suaves y húmedos. Esta fluctuación se basa en la diferencia de presión entre el Anticiclón de las Azores (altas presiones) y la zona depresiva de Islandia (bajas presiones), provocando variaciones en la dirección y velocidad de los vientos, y variabilidad en la expresión del clima en forma del tiempo meteorológico.

Los cambios del clima, más o menos abruptos, han venido ocurriendo durante toda la vida del Sistema Tierra. Sin embargo, según los datos que en estos momentos poseemos, se observa que los recientes cambios se deben, sobre todo, a un fenómeno de calentamiento global de la atmósfera terrestre que está ocurriendo a una velocidad mayor que los debidos a fenómenos naturales. Este cambio, más o menos abrupto del clima, parece estar impidiendo que algunas especies, sobre todo vegetales, puedan adaptarse bien a las nuevas situaciones que sufre su entorno. Hoy en día se admite, por una importante parte de la comunidad científica, que este fenómeno está ocasionado en gran parte por acciones de origen antrópico, como los cambios en los usos del suelo, la deforestación, las emisiones de gases efecto invernadero, entre otras.

Los seres vivos, y en particular las plantas, son buenos indicadores para comprender el impacto de este cambio a través de su comportamiento. Un ejemplo lo ofrecen algunas plantas del sur de la península en las que, hasta hace un relativo corto periodo de tiempo, se venía observando un adelanto de la floración como consecuencia del incremento de las temperaturas medias. Sin embargo, recientemente se observa una tendencia hacia cierto retraso por un cambio en el patrón de precipitaciones, con un aumento de lluvias torrenciales, que lleva consigo una pérdida del agua por la escorrentía. Es decir, en lugares caracterizados por la sequía la planta no florece hasta que no tiene asegurada la disponibilidad del agua. Por otro lado, el incremento en la concentración de CO2 atmosférico, junto a otros compuestos nitrogenados, juegan un papel muy importante en las plantas favoreciendo su actividad biológica y, por ende, su actividad fotosintética con un incremento en la producción de la biomasa y en la intensidad de la floración. Estas observaciones se han venido presentado durante recientes décadas; sin embargo, durante esta última esa tendencia está cambiando a la baja, de nuevo, en lugares donde hay falta de disponibilidad de agua.

Estas tendencias, hacia una disminución de la actividad fotosintética, han sido presentadas por el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para regiones con un aumento de sequía y olas de calor, un clima que nos caracteriza. Uno de los capítulos de este informe presta especial atención a los impactos del clima en la Tierra y los impactos de la Tierra en el clima, haciendo hincapié en el papel que estamos jugando en este reciente cambio. Por tanto, las medidas de mitigación deben estar relacionadas con el uso que se le está dando a la tierra, la emisión de gases contaminantes, etc. Se presentan medidas de mitigación, pero este necesario proyecto no se llegará a conseguir hasta que cada uno de nosotros nos sintamos como parte de este problema y enfoquemos las actividades diarias y futuros proyectos hacia la búsqueda de soluciones que permitan lograr un planeta más sano y sostenible, no pensando solo en el presente, sino en las futuras generaciones.