Antes de que el mundo estallara en pedazos, en España andábamos tratando de entender las elecciones de Castilla y León. Uno andaba pensando en la relación entre el regreso del cantonalismo y el independentismo como en algunas historias de pareja, porque en el amor y en la vida todo es acción y reacción. La incondicionalidad aparece en algunos pasajes del idilio, cuando se ama arrebatadamente, porque basta con eso. La duración de la etapa alucinógena depende de factores diversos, pero aquí entramos en la literatura. Lo normal, o lo deseable, entre personas más o menos bien hechas, es que, si amas, te amen; que si respetas, te respeten; que si cuidas, te cuiden; que si eres generoso, te respondan también con alguna forma de generosidad que no necesariamente debe ser la tuya, porque somos trazos individuales con infinitos matices, pero sí con un eco de tu generosidad. Si alguien se dedica solo a exigir y recibir, y a pedir más cuanto más obtiene, la otra parte se asfixia. Porque te vacías. Y viene la reacción: pues me las piro. Porque una cosa es que me obligues a pasar por el aro de tu conveniencia y otra que el aro me lo pongas cada vez más pequeño, hasta convertirlo en el ojo de una aguja. Acción, reacción: si me tratas así, entonces yo me vuelvo cantonalista y me pregunto qué hay de lo mío.

Queda claro: no estoy hablando de una pareja, sino de un aluvión político que ha acabado convertido en eso, y lo que te rondaré: en el lamento continuo del soberanismo, que ha encontrado sus reflejos en el cantonalismo. Acción, reacción. Después de tantos años de matraca con el independentismo, el catalán y el vasco -y adláteres, aunque no hay más papista que el converso-, cuánto iba a tardar el personal cantonalista en preguntar también qué hay de lo mío. Con las elecciones en Castilla y León se han hecho fuertes nombres como Soria Ya y X Ávila. Para cuándo un Móstoles Unido o un Lepe Forever, si también tienen derecho a mirar por lo suyo. Porque la política española, como consecuencia de los vicios generados por la ley electoral, alimentados por los dos partidos mayoritarios, ha ido enseñando pausadamente al resto de la ciudadanía no solo que quien no llora no mama, sino que quien no se levanta contra el Estado forzando la convivencia y arrinconando a sus propios ciudadanos, como se hizo en Cataluña, ni siquiera respira.

Es cierto que el independentismo vasco ha tenido su propio hecho diferencial dentro del marco del egoísmo interterritorial: contar con una banda de asesinos a la que durante mucho tiempo se le bailó el agua desde los partidos presuntamente democráticos -por más que ahora todos se hayan subido al «No a la guerra»-, algo no muy distinto a esa reinvención de un pasado heroico en el que luchaban contra la dictadura, primero, y contra una democracia que no reconocían, después, porque para eso articulaban discursos reventando a balazos las nucas de los que no pensaban como ellos. Que no se nos olvide, porque no siempre hemos vivido en esta hormigonera colectiva de olvidos oportunistas.

Unos pegando tiros, en el País Vasco, y otros silenciando a media población que ni vota ni cree en un proceso soberanista articulado desde su Gobierno, en Cataluña, el independentismo normalizado en nuestro muy comprensivo arco parlamentario siempre ha ido sacando su tajada. Hemos asumido que quienes quieren rompernos, además de buscar ese interés, también tienen derecho no solo a representarnos, sino a pactar nuestros presupuestos, lo que no deja de ser una anomalía jurídica que, como mínimo, llama la atención. Así, justo antes de la locura de Putin en Ucrania, regresaba a nuestros horizontes un cantonalismo desprovisto de romanticismo, para poner en escena su exigencia. Pero recordemos que un país es una construcción jurídica, cultural y ética mucho más compleja que una ciudad estado -o que un nacionalismo comarcal- y también moralmente superior.

La generosidad resulta más costosa. Demasiada gente se confiesa hoy reventada por la acción y la reacción, por las miradas excluyentes que se niegan a entender la realidad del paisaje múltiple en que todos cabemos. Pero, para eso, también todos debemos disfrutar de los mismos derechos. En el amor y entre los territorios de un país, cualquier forma honorable de entenderse solo puede marcarla la generosidad. La revolución hoy, en España, como siempre lo ha sido, es la moderación. La rebeldía civil, la valentía real, es estar dispuesto a escuchar y entender, y dejar de gritar qué hay de lo mío.