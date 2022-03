Últimamente ha surgido una polémica entre el Gobierno y la oposición en relación a las cifras de desempleo del año 2021. El Gobierno ha estado presentando la sucesiva reducción de las cifras de paro como una victoria por su gran gestión económica, mientras que la oposición ha hablado de cifras maquilladas, pero ¿quién tiene razón? Pues considerando que son políticos los unos y los otros probablemente ninguno, aunque lo suyo es mirar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) o de Administraciones Públicas para dilucidar la cuestión.

Pues lo primero a considerar es que la cifra de desempleo del último trimestre del año fue del 13,3% en nuestro país, mucho mejor que el 16,1% marcado ese trimestre el año anterior. Lo que sin duda es una buena noticia; aunque seguimos siendo los campeones en la Unión Europea (UE) de los 27, ya que incluso Grecia, que nos había ganado en los últimos años, ya tiene menos paro que nosotros. Sin embargo, y pese a que el Gobierno ha insistido en nuestro buen desempeño, en diciembre del año 2021 aún no se habían recuperado la totalidad de los empleos privados destruidos por la pandemia. De hecho, unos 4.200 trabajadores seguían sin encontrar trabajo en la empresa privada cuando en el año 2019 lo tenían. Además, se ha de recordar que los afectados por los ertes o cese de actividad no se han contabilizado como desempleados, siendo estos algo más de 100.000, cifra que aún se puede ver más aumentada si consideramos los 108.000 autónomos que seguían recibiendo la ayuda de pandemia y que se desconoce cómo reaccionarán ante su fin. Así, en el sector privado a finales de año había algo más de 16,7 millones de asalariados (datos INE). Por otro lado, en el sector público casi se alcanzaron los 3,5 millones de personas con nómina, la mayor cifra prácticamente de nuestra historia reciente, con un crecimiento del 6,5% en tan solo dos años. En la contratación pública, se ha de decir que las administraciones que han destacado han sido las comunidades autónomas, y tan solo en cuatro de ellas ha aumentado el empleo privado en relación con el público, sin que Andalucía haya estado entre estas.

Por tanto, en nuestro país, hay en la actualidad un número similar de personas que dependen de lo público y de lo privado, incluso a día de hoy parece ser que el sector público ya está por encima del privado. De modo que, el total de empleados públicos, más desempleados con prestación, más ingreso mínimo vital, más pensionistas es algo superior al de personas empleadas en empresas privadas. Esto, lo siento mucho, y lejos de lo que puedan pensar algunas personas de forma totalmente irracional, no es una buena noticia; es más es muy mala noticia. Quien genera riqueza en un país es su sector privado, que crea valor añadido que luego se reparte en forma de renta a través de las unidades domésticas. Aquí hay que hacer dos distinciones sobre lo negativo que resulta. Primero, cuanto más grande es la administración pública, más burocracia genera para justificar la existencia de ese tamaño. Cuanta más burocracia más dificultades para la creación y desarrollo de empresas. Segundo, cuando más grande es la administración pública más dinero necesita para mantenerse, dinero que proviene de los tributos fundamentalmente, y más concretamente de los impuestos. Con lo que se prevé recaudar en el año 2022 por cotizaciones sociales, IRPF, IVA, IIEE y otros ingresos tributarios aún faltarían 70.000 millones de euros para pagar a todas las personas que dependen de la administración pública.

Obviamente, esta situación explotará en algún momento en nuestro país, como explotó en Grecia. Creo que será cuando comience el Banco Central Europeo a subir los tipos de interés y dejar de comprar masivamente deuda pública española. En ese momento, el tipo de interés que pagamos por nuestra deuda aumentará y no seremos capaces de hacerle frente, por lo que tendremos que recortar la administración pública sí y o sí. Respecto a quién lo padecerá, pues supongo que lo más necesario: educación, sanidad y dependencia; porque todos sabemos que nuestros dirigentes por quitar chiringuitos, subvenciones y políticos no pasan. Aunque al final, y después de 11 años trabajando en lo privado, yo soy la primera que se ha pasado a lo público, así que quizás no tenga derecho a hablar.