Se alzó el telón de la Cuaresma 2022, con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, símbolo penitencial, llamada a la conversión, tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. El obispo, Demetrio Fernández, en su homilía de la catedral, el pasado Miércoles de Ceniza, comenzó sus palabras afirmando que «el corazón humano está enfermo y que necesita cuidados intensivos». Y el papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma, nos ha ofrecido tres hermosas claves para vivirla intensamente, centrados en la oración, en la extirpación del mal y en hacer el bien. En primer lugar, «no nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Nadie se salva sin Dios. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo». En segundo lugar, el Papa nos invita a «extirpar el mal de nuestra vida». «Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado». Y en tercer lugar, Francisco nos traza el camino más seguro para vivir el cristianismo: «No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo». Y subraya con fuerza: «Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos que están heridos en el camino de la vida. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar, y no evitar, a quien está necesitado; para llamar, y no ignorar, a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar, y no abandonar, a quien sufre la soledad». Espléndidos mensajes para esta hora de miedos y encrucijadas, cuando contemplamos como espectadores, también heridos, las imágenes más atroces de la guerra. Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento, sino que sufre con nosotros. No responde al porqué de tanto dolor y humillación, sino que él mismo se humilla. No responde con palabras al misterio de nuestra existencia, sino que nace para vivir él mismo nuestra aventura humana. Ya no estamos perdidos en nuestra inmensa soledad. No estamos sumergidos en pura tiniebla. Jesús está con nosotros. Hay una luz. «Ya no somos solitarios, sino solidarios», en frase del teólogo Leonardo Boff. Dios comparte nuestra existencia. Por eso, la cuaresma no puede quedarse en los meros «ritos penitenciales» o en «el esplendor devocional» del culto a nuestra imágenes, que convierten las «calles en templos» durante sus estaciones de penitencia y sus desfiles procesionales. La cuaresma es mucho más, infinitamente más, porque se centra en el «encuentro» con Cristo crucificado y en todos los «crucificados de la tierra». El filósofo Francesc Torralba lo plasma con toda sinceridad en su confesión personal: «No entiendo la opción por Cristo como una renuncia a vivir ‘esta vida’, sino como una manera de vivirla con más intensidad, con más plenitud, sin subterfugios y huidas. Solo viviendo intensamente esta vida, viviéndola como un instante maravilloso, se entrevé alguna chispa de eternidad. La eternidad no es lo que viene después, la eternidad ya está aquí, en el ‘encuentro interpersonal con Cristo’, que no me cierra a los demás sino que me llama a ir hasta el fondo y descubrir aquello de mayor valor que hay en el otro, su alma». Por eso, el Papa, nos ha gritado con fuerza: «No nos cansemos de hacer el bien». ¡Esa es la manera más auténtica de vivir la cuaresma!