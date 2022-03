Me he subido a estas alturas de los dioses para comprobar qué ven y cómo se sienten quienes se creen divinos. Esta mañana de viernes se ha despertado algo desapacible porque después de la lluvia del jueves los aires silban como los cielos embravecidos de esas películas de misterio donde los rayos y los truenos de las tormentas tintan el cielo de negro. Y es que Putin, ahora que ha comenzado la Cuaresma, se ha erigido en dios de vivos y muertos. Estamos a algo más de un siglo de la llamada gripe española, que en mi pueblo, Villaralto, mató a 58 de los 1.483 vecinos que tenía por entonces, y sufriendo todavía los desastres de la pandemia del Covid, donde hemos tenido que despedir con entierros desangelados a personas que se merecían el mundo. Pero, afortunadamente, esta altura de la torre de San Lorenzo, desde donde miraban algunos antepasados nuestros, aquel antiguo alminar del siglo IX de la mezquita de Al Moguira, cuyas escaleras, con el tiempo, pertenecen al campanario renacentista que existe en la actualidad, realizado por Hernán Ruiz el joven, no ofrece vistas de desgracias sino unos cielos tan azules como la inocencia. Y con tantas perspectivas como las iniciativas de los diez artistas seleccionados para el proyecto cultural Córdoba Ciudad de las Ideas, uno de cuyos coordinadores, Fernando Vacas, sabe de sobra dónde se puede encontrar el alma de Córdoba cuando suenan las guitarras y el pensamiento fluye.

La torre de la iglesia de San Lorenzo nos parapetaba de cualquier mal aquellas noches de verano antiguo cuando íbamos a la terraza del cine Magdalena, una sala muy adelantada para aquel tiempo con sus películas de arte y ensayo como aquella de 1967, Helga, el milagro de la vida, donde se veía parir en directo a una mujer. Estuve tiempo dejándome la barba para que me dejaran entrar a la sala sin enseñar el carnet de identidad –todavía era chico-, pero con corbata y chaqueta. Desde esta torre de San Lorenzo, antiguo alminar de la mezquita de Al Moguira, nos subimos al cielo de los humanos desde donde sobresale el Templo Romano junto al Ayuntamiento, al lado del edificio que percibimos como el más alto, el bloque de pisos donde vive Carlos Miraz, enfrente de la nueva taberna El Gallo, cerrada hace poco en María Cristina y ahora abierta al lado, en Claudio Marcelo. Sin embargo, aseguran expertos que la altura mayor del suelo de Córdoba está en Obispo Fitero, al lado de la taberna Góngora, por donde dicen que la última señora de Villaralto, doña Ramona Montesinos y Canccino, tuvo un romance con Julio Romero de Torres en la Feria de Mayo de 1894 en la casa solariega de los Fernández de Córdoba, que luego pasó a los Montesinos, señores de Villaralto. La Mezquita, la Torre de la Catedral, el Guadalquivir y todos los campanarios de las iglesias de Córdoba, especialmente de las fernandinas, forman parte de ese cielo señalado por el arte y la belleza donde no tiene cabida ninguna mala ocurrencia de Vladimir Putin, que llegó a presidente de Rusia, la nación más grande del mundo, que limita con Europa y Asia, y los océanos Pacífico y Ártico, a la que le está dando mala fama porque está borrando de nuestra mente aquel invierno ruso de nieve de febrero de periodistas aprendices cuando Boris Yeltsin se lo comía y bebía casi todo en El Caballo Rojo y El Churrasco de Córdoba y nosotros, como auténticos tovarichs rusos, comíamos una hamburguesa en el McDonald’s de Moscú. Rusia es pura belleza donde se ha colado alguien que quiere ser dios y que está llenando de miedo el mundo. Menos mal que la torre de la iglesia San Lorenzo, antiguo alminar de la mezquita Al Moguira del siglo IX, nos reconcilia con toda la humanidad, precisamente ahora cuando los aromas de los patios se hacen tan mundanos como un Carnaval. Desde donde Putin no se ha podido sentir dios.