Recientemente descubrí mi lado más totalitario -sí, albergo grandes contradiciones internas, aunque condene todas las guerras e invasiones- al terminar de ver la serie ‘Daredevil’, un personaje que es capaz de hacernos un traje moral en menos de cinco minutos. Basta con reflexionar acerca de nuestra opinión sobre él: durante el día es abogado y combate el crimen con la ley, que es como verdaderamente piensa que debe juzgarse la culpabilidad de alguien; por la noche, se lía la media negra a la cabeza (literal) y se convierte en un justiciero, esto es, combate los problemas de la ciudad a través de la violencia. ¿Somos más de Matt Murdock el abogado o de Daredevil? ¿Justifica acabar con el crimen y los malechores los medios, esto es, el uso de la violencia porque a veces la ley no es suficiente?

La condena política internacional, las sanciones económicas (que podrían ser mucho más duras e ir directamente dirigidas a toda la oligarquía rusa, cúspide del tirano y principales empresas rusas) y el aislamiento mundial no es suficiente para combatir a Putin, el Wilson Fisk de ‘Daredevil’ pero elevado a una potencia ¿indefinible? Hasta Matt Murdock sabría que se puede parar a Putin con dichas herramientas. Mientras, tenemos abandonado al pueblo ucraniano a su suerte, a que resistan como puedan sin contar con un ejército comparable al invasor y la Unión Europea invita a su presidente por videoconferencias a las reuniones. ¿Para qué? Si no le vamos a dejar entrar en la UE de un día para otro. Sí, estamos mandando ayuda humanitaria y asegurando nuestras fronteras para protegernos y para que esta llegue.

Ahora bien, nos negamos a intervenir en el conflicto a nivel europeo, no vamos a lo Daredevil pero sí proporcionamos armamento no solo defensivo sino ofensivo. Si no vamos a lo Daredevil, seamos consecuentes, pero mandar los medios y lavarse las manos y... Menuda falsedad, ¿no? ¿Qué forma de ayudar al pueblo ucraniano es esa? Es miedo y Daredevil es «el hombre sin miedo».

Si hemos apostado por Daredevil, por que el fin justifica los medios, porque hemos mandado armas, la fuente de la violencia, vayamos con ello hasta el final sin dejarlos solos y dejemos de ser cínicos. Daredevil no se quita de en medio, combate hasta el final aunque ponga su vida en peligro por los demás. Proporcionemos a la sociedad ucraciana la ayuda que lleva pidiendo desde el principio y no nos lavemos la conciencia solo apoyando diplomáticamente Zelenski –¿de qué sirve cuando han invadido su país?– o seamos Matt Murdock, rechacemos la violencia y alcemos la ley por bandera y que llegue la resolución de la Corte Penal Internacional pronto cerciorando que está cometiendo crímenes contra la humanidad. Decidamos un bando, pero hasta el final.

*Escritora y periodista