Horizontal y despeinada, como un campo de trigo, amaneces. Recuerdo aquellas espigas amenazantes y su herida a través. Una cosecha de oro separaba Miralbaida de Parque Figueroa. Mis padres se mudaron cuando yo tenía once años. Apenas un par de kilómetros entre ambos barrios, pero en mitad, un cultivo que yo veía, con mi docilidad de mamífero, como un mar rubio y funesto. Hoy te has levantado a mi lado y he pensado en esa vastedad. En los amigos que dejé atrás. En las tardes claras. Los edificios de verdes grises. El balón rodando entre dos bancos. También tú eres trigo entre dos marañas de cemento.

Lloré antes y después de aquella mudanza. «Aquí vamos a estar mejor», me decía mi madre. De qué sirve el futuro cuando sientes cómo se ha desgajado el pasado. Me ha saltado en el Spotify la canción que uno de mis mejores amigos eligió para su baile nupcial. Lo pasamos bien en aquella boda. Ya están divorciados. Tienen dos niñas preciosas. La vida es lo que sucede mientras la música suena. Esta cama, todas las camas, son el sosiego entre dos guerras. El amor es finito pero el deseo es insondable. Amaneces a mi lado y siento tempestades en el hueso. Contigo he aprendido que madurar es desprenderse. Que ninguna arquitectura merece nuestra atención. Que la vida es solo una construcción traslúcida. Que lo único que perdura es lo que nunca llegamos a tocar. De aquel campo que separaba mi barrio del barrio que jamás consideré mío, qué terco fui, recuerdo su danza estival. Junio era un cadalso. El baile que precede a la siega. Aprendí del trigo el entusiasmo que anticipa la tragedia. Y pienso: Toda felicidad es semilla del dolor. Es algo familiar, esta sensación de que cada sonrisa es última. Por eso, cuando te veo a mi lado, con tu desnudez de luna, siento que el tiempo ha firmado un armisticio. Que, llegado el día del adiós, daré por vividos los años. Despojado de toda grandeza, con la corona y los calzoncillos en el suelo, fui mejor. Fui más sabio. Fui más hondo. Que no hay libro ni hallazgo ni viaje que pueda compararse con las diminutas manchas que el tiempo dibujó en tus mejillas. Esa constelación rosada que jamás guiará a ningún marinero y que solo brillará en la noche de nuestros cuerpos. Beso cada sol y busco nuevas estrellas en tu pecho, porque tengo una voracidad cósmica, sed de tinieblas. Y recuerdo aquella cosecha que separaba mi niñez de mi adolescencia. Y recuerdo nuestro primer beso como el instante en el que murió mi juventud y nació esta nueva cosa, este saqueo del músculo, esta edad de las canas y la invisibilidad de las costillas y la sinfónica de crujidos y la huida de los espejos. Este tiempo que ahora paso contigo en mañanas hurtadas a la rutina. Todo amor es cereal cortado. Ayer fue mi cumpleaños. Cantemos en voz baja canciones que nunca fueron. Bailemos con timidez en discopubs abandonados. La vida que quiero vivir empieza con este silencio de pájaros. *Escritor