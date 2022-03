Pena y rabia. Igual que cualquier persona de bien. Eso es lo que siento desde que Vladimir Putin nos «sorprendiera» a todos con su «operación militar especial» en Ucrania. Pena y rabia es también lo que llevo sintiendo durante años ante el «gran proyecto de Europa». ¿Una utopía? Pues sí: una maravillosa utopía. ¿Pero acaso no ha sido la utopía la estrella polar de los europeos durante milenios? Imaginar el futuro y luchar hasta alcanzarlo. Al-Ándalus, el Renacimiento, el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la música clásica, la ciencia, las vanguardias artísticas, la resistencia ante Hitler y ante la URSS. La construcción racional de una Europa unida por contrato, superando la tiranía de la historia y los sentimientos. En ese afán hicimos cosas que no estuvieron bien. Pero la suma algebraica de lo que hicimos mal y todo lo que hicimos mejor, a mí, me sale positivo. En nuestro afán por la justicia, la dignidad, la ciudadanía, la libertad, la democracia, el respeto al otro, nos volvimos tan autocríticos que nos abandonamos a la autodestrucción, sin darnos cuenta de que en realidad no hay nadie con unos principios morales más altos que los nuestros. Hemos dejado que la naturaleza siga su curso. Y no todo lo natural es bueno. El mal está ahí siempre al acecho. Dejamos que el mundo se desarrollara a su aire, confiados en que los demás redescubrirían nuestros principios. Pero no ha sido así. América explotó la libertad salvaje de una ciudadanía eternamente adolescente hasta convertirla en zombi. Nos creímos la fuente de su civilización. Pero ellos creyeron obrar el milagro de los panes y los peces, y plantaron a Dios en su billete verde. Rusia invirtió todo su genio creativo bajo la inspiración de la épica, el romanticismo, la fe y el fanatismo. Y la estepa vacía vio pasar a Atila, los zares, Stalin... También nos regaló a Tolstoi, Tchaikovski o Tarkovski, pero los productos de la cultura no valen nada sin un pensamiento vivo y libre. Y ahora nos han regalado a Vladimir Putin, ese niño de humildes orígenes, licenciado en derecho, jefe del KGB y presidente, y primer y ministro con el presidente de paja Dimitri Medvedev, y de nuevo presidente y zar de una Rusia que quiere recuperar su oropel imperial, y quizás por eso alabado y elevado a los altares por sus conciudadanos, pero que se ha materializado como la mayor amenaza de Europa desde Adolf Hitler. Por cierto, ahora que hablamos de Alemania, hay que reconocer lo sorprendente del discurso de Olaf Scholz, canciller socialdemócrata de un gobierno de coalición con liberales y verdes, sobre la invasión rusa de Ucrania. En resumen: 100.000 millones de euros para sus fuerzas armadas, un aumento en gasto de defensa hasta superar el 2% del PIB, y un envío directo de armas a Ucrania. El filósofo francés Alain Finkielkraut diría (habrá di-cho ya, seguro) que Europa despertó por fin de su letargo. Me viene a la mente Finkiel-kraut porque hace ya treinta años leí su magnífico ensayo ‘La derrota del pensamiento’, una obra provocadora y adelantada a su tiempo. Su tesis principal: La civilización europea ha claudicado ante un mundo incivilizado, donde el pensamiento de verdad ha sido sustituido por un galimatías ininteligible de subproductos culturales donde todo vale igual. Esta tesis, como no podía ser de otro modo, le ha venido reportando una condena cada vez más dura por parte de los devotos del buenismo biempensante, mayoritaria y lamentablemente correligionarios de una malentendida izquierda, que hasta hoy cree que valores como razón, ciencia, libertad y democracia no necesitan defenderse de sus enemigos.

La historia nos muestra que virtud y fuerza no van siempre de la mano. El mal puede ganar al bien si es un poco más fuerte. Europa, y todo lo que ella representa, debe contar con la potencia física, y no solo con la fuerza moral, para poder derrotar al mal, llámese Vladimir Putin, llámese Donald Trump o llámese Xi Jinping. * Profesor de la UCO