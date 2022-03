¿Qué puedo hacer ante esta nueva violencia que nos asola, ante este nuevo loco, jinete del Apocalipsis en su caballo enloquecido? Pues, por ejemplo, ahorraré cada día una hora de luz. Ahorraré cada día un litro de agua. Ahorraré cada día un litro de gasolina. No tiraré comida. No tiraré medicinas. Prescindiré de mi coche una hora cada día. Donaré el dinero de un cigarro al día y de una caña de cerveza a la semana. Recogeré la eso de mi perro. No derrocharé papel. No ensuciaré mi tiempo ante esa televisión vacía, ante esos programas de banalidades y necedades. No desperdiciaré mi tiempo con el móvil, arrinconando a los demás y lo que me rodea. Tomaré conciencia de lo que ocurre y me negaré a admitirlo, a justificarlo, a obviarlo, a banalizarlo, a ponerme equidistante, a evadirme, a no querer pensar, a no querer hablar, a no querer oír, a no querer leer las noticias, los periódicos, las crónicas, las entrevistas. Le demostraré al poder que yo y tú y nosotros, el pueblo, unidos, somos los dueños de nuestro destino, somos los que sostenemos y costeamos a los poderosos; que nosotros, como pueblo, tenemos el derecho y la obligación de ser los propietarios de nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestras vidas. No quiero pertenecer al margen, ajeno, escondido, cobarde, en silencio; todo lo humano me afecta; todos los seres humanos son mis hermanos, todos nos necesitamos, porque todos somos depositarios de la eternidad; si no existiésemos, la vida sería la continua sombra del espanto y el sufrimiento. Porque no puedo renunciar a lo que me negaron aquellos que me amaron ni eludir lo que debo legarle a los que amo. Mis abuelos, mi padre, mi madre, mis hijos, mis tíos, mis amigos, mi perro, mi gato, mi casa, mi paisaje... Todo lo que cada día me dan. No puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a la belleza de un horizonte, a la sonrisa de un niño, a la felicidad de mi perro cuando lo acaricio. No puedo dejar de ser humano, porque si lo hiciese, me hundiría en un caos insoportable de dolor y oscuridad. No puedo dejar de ser humano. Que se queden a un lado los que renuncian a ello. Nosotros estamos dispuestos a no ser sometidos nunca por el miedo, a ser siempre hijos de la dignidad, la libertad, la inocencia, la ternura, la luz, la paz y la alegría.

* Escritor