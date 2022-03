Es sin duda una fiesta de enorme tradición en los pueblos del Valle del Guadalquivir dispuestos a sortear las prohibiciones, a la que durante muchos siglos se ha visto sometido. El carnaval de Palma del Río fue siempre un carnaval libertario. La policía municipal, los municipales, perseguían con furor a quienes consideraban transgresores de la moral. Unos amigos míos, por la década de los setenta, se vistieron de mujer y fueron conminados a identificarse, y casi terminar en el calabozo municipal. Pero, con sus más y sus menos, salían a la calle; eran una crítica solapada a la realidad social. La máscara se volvía evidencia de lo que todos sabían.

Pero llegó la Democracia y la realidad política y social superó la reivindicación. Entonces los temas carnavalescos se volvieron menos sutiles y más glamurosos. Importaba el disfraz, no la crítica, importaba cierto status y no poner la ironía donde estaba el desencuentro. Magníficos disfraces superaron y olvidaron al mascarón, aquel personaje que gritaba con voz meliflua ¡qué torpe que no me conoces! revestido de una sábana o de viejas ropas. Se fueron perdiendo rasgos genuinos de lo local con sus personajes irrepetibles, con sus murgas de los Monteros, sus pitos de caña, sus cajas de pellejo de conejo y sus letras ácidas. La libertad no necesitaba de compositores traumatizados, sencillamente déjate llevar.

Así, poco a poco, se produjo el efecto platónico de la caverna. La realidad era carnaval o el carnaval era más real que nunca. Mis vecinos se vestían de pontífices, obispos, romanos, políticos, frailes, monjas, reyes, toreros... un mundo de Hollywood, con mucho brilli brilli superfluo, donde la crítica quedaba en la superficie, pero los grandes temas cuaresmales quedaban ahogados y olvidados.

El próximo Domingo de Piñata se espera la gran eclosión carnavalesca. Los nostálgicos se preguntan qué pasó con aquellos lunes y martes de carnaval, con aquellas fiestas prolongadas de bailes y alcohol. Amigos, se fue una generación, un tiempo imborrable, unos carnavales tan personales y colectivos. Se nos va el carnaval y los niños disfrazados por sus mamás en los carritos, cantan y bailan, ¡a quien le importa...!

** Historiador y periodista