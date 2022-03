Creo que hay una regla no escrita de hacer normas, sea una ordenanza o sea una ley orgánica, que consiste en quitarle la gracia a cualquier cosa objeto de regulación. La libertad es divertida y la libertad absoluta es divertida absolutamente. El que hace la norma cree estar resolviendo un problema específico, pero en el fondo, hay un resentimiento instintivo hacia el que disfrutaba de una situación percibida como privilegio.

Peor que la ausencia de ley es que la ley sea mala. El incumplimiento, en ese caso, es un factor de corrección. ¿Por qué, por ejemplo, un ciclista en Córdoba termina el tramo de carril bici que acaba en el paso de peatones de la Victoria y sigue por la acera (una acera gigantesca de no sé, ¿diez metros o más?) si se dirige al Meliá? Porque rompe la norma sin generar riesgo (no seamos cínicos, por caridad) y evita cruzar el paso de peatones, seguir el carril bici hasta el paso de cebra de Cruz Roja, bajarse, cruzarlo andando, cambiar el sentido y llegar con la bici de la mano al sitio en cuestión. Hay tres o cuatro infracciones que son más eficientes que cumplir la norma, prueba del algodón de que o la norma es pésima o se ha ejecutado pésimamente. Cumpliendo, hay puntos en los que el ciclista tiene que bajarse e ir andando. No hay salida.

Claro: ordenanza de movilidad nueva, trazado antiguo. Que Córdoba es una ciudad ideal para ir en bicicleta lo sabemos todos. El objetivo es que uno se baje del coche o la moto y haga en bicicleta lo mismo que podía hacer antes, al menos con similar comodidad. Si desde que te subes a la bicicleta comienzas un ballet de subir y bajar y deshacer caminos, como si jugaras a la Oca, dejas de subirte a la bici.

Tal vez habría que haber rediseñado los carriles bici y las estructuras pensadas para la bici antes de sancionar. Si no hay aparcamiento de bici -rara vez hay- puedo dejarla, si no molesta, en la acera. Pero no puedo encadenarla ni a un árbol ni a una señal. ¿Dónde la dejo entonces? Tengo que respetar el sentido del carril, de acuerdo. Entonces en el tramo de Arroyo del Moro, que cada tres metros cambia la dirección de la flecha como una veleta, ¿qué hago? El objetivo debería ser que un ciclista, con seguridad -y la calzada compartida no es una solución, porque para un conductor cualquier cosa que interrumpe su velocidad genera estorbo y odio, y una bicicleta suele interrumpir la velocidad, y lo natural sería compartir la acera (preparada al efecto) con un peatón y no la calzada con un coche, por mera proximidad física- pudiera llegar de un punto a otro de la ciudad sin bajarse de la bicicleta ni describir círculos como si fuera un buitre. Que pueda ir en bici a trabajar, al cine, a comprarse una camisa o llenar un par de bolsas en el supermercado. O cambia la ordenanza o cambia la ciudad, porque la desconexión entre realidad y norma es tal que, para para circular con sentido común y sin matarse, no va a quedar más remedio que incumplirla.

** Abogado