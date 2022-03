Que tristísima es la guerra. Pero más hipócrita es. Y el final de este silogismo es que siempre pagaron, pagan y pagarán los mismos. A ello, se une el espectáculo frío y manipulador que la hace entrar en nuestros hogares como espectáculo de sobremesa mediante informativos que nos bombardean como si se la realidad fuera una simple película de acción. Y lo hacen para legitimarse a través del robo macabro del alma del pueblo. Ahora pienso que el común denominador de la historia de la humanidad es la palabra robo. Porque lo peor, lo que no nos cuentan en la tele que está subvencionada por distintos poderes, es que hay guerras que interesan más que otras a los de siempre porque pueden robar más. Así que los criterios de interés no tienen absolutamente nada que ver con el nivel de sufrimiento que las guerras acarrean a la gente. ¿Se imaginan que nos hubieran informado puntualmente y sobre el terreno de la tragedia de la guerra de Libia como la de Ucrania? En Ucrania se está movilizando todo el mundo contra Putin, pero contra la guerra de Libia no se movilizó nadie. Porque ya puestos, Ucrania siempre fue Rusia, pero el pueblo de Libia nunca ha dejado de ser esclavo. ¡Qué asco de todo! Mientras nos venden la criminalidad de Putin e incluso hay ya voces de llevarlo a la corte internacional por crímenes contra la humanidad, el criminal de Libia sigue siendo un dios por allí. Entonces ¿hay buenos en todo esto? Recuerdo perfectamente aquellos años ochenta que siempre estábamos pendientes de la guerra nuclear que comenzaría en ese horrible país que, según la tele, era el imperio del mal. Nadie duda del peligro que representa Putin y de lo criminal que es porque es una persona con la mente antigua y retrógrada de cuando los reyes se creían dioses que es lo peor que puede pensar un gobernante. Pero ¿es mejor Occidente? Pues miren, creo que se diferencia poco en referencia a como hacemos sufrir a los pueblos. Porque si Occidente fuese paladín de la justicia como se vende, perjudicaría solo a Putin. Pero no, Occidente habla de Rusia como si Rusia fuese también un ente individual responsable. Pero Rusia no es Putin sino los millones de familias que quieren vivir en paz como todo el mundo. Y esos millones de personas no han invadido a nadie, sino que desde hace muchísimos años están mal viviendo por culpa del capricho de unos malditos gobernantes que primero fueron zares, luego los soviéticos y ahora la mezcla más mala de ambos. Y ese es el error de Occidente, no tener en cuenta al pueblo ruso. Porque la reacción de Occidente con las sanciones económicas no es acertada, ya que lo único que conseguirá es matar de hambre al pueblo ruso que no tiene culpa de la masacre que pasa en Ucrania. En fin, creo que Occidente no ha gestionado bien esta crisis porque no ha buscado la paz sino sus intereses económicos. Porque la solución simplemente hubiese pasado por hablar claro a Ucrania de la imposibilidad de entrar en la OTAN y el compromiso de Putin de permitir la independencia de Ucrania como estado neutral. O al menos haberlo intentado. Ahora, con tantos muertos, el odio no entiende de fronteras.

*Abogado